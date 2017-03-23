[Selim Gündüz, yazdı]

Kendi partisinde şahsiyet sahibi yani ‘profil’i olan herkesten korktu.

Tek isim bırakmadı.

Akşener’den korkuyor. Bahçeli’yi teslim aldı veya ona sığındı. Akşener höt dese uykuları kaçıyor, toplantı yapsa kabus görüyor.

Akademisyenlerden korkuyor. Tüm darbelerde üniversitelerden atılanın 20 katını bir KHK ile sokağa bıraktı.

Cemaatten korkuyor. Eline çakı almamış 40 bin cemaat mensubunu hapse attırdı. Her gün onlarcasını içeri atıyor ama korkusu dinmiyor. En büyük karabasanı Cemaat.

Dolardan korkuyor. Çünkü ekonominin battığının en önemli göstergesi.

TSK’dan korkuyor. On binlerce deneyimli subay’ı yüzlerce generali darbe girişimiyle ve cemaat’le ilgisi olmamasına rağmen ihraç ettirdi. Hala attırıyor.

GAZETECİLERİ HAPİSTE TUTMAK İÇİN İFTİRALAR…

Gazetelerden korkuyor. Gazeteleri bitirdi.

Yıllardır röportaj yapamıyor. Yandaş olmayan bir gazetecinin karşısına korkudan çıkamadı hala çıkamıyor.

Gazetecilerden korkuyor. Hapiste tutmaya devam edebilmek için hepsine “katil, soyguncu, çocuk istismarcı” iftirası atıyor.

Trump’tan korkuyor. ‘Sözde halife’ ama müslümanların haklarını savunmada bir Musevi kadar cesur olamadı. Trump’tan ödü korkuyor.

Putin’den korkuyor. Uçak düşürerek bir pilotunu öldürdüğümüzde özür dileyip tazminat ödedik. O pilotun ölüm yıl dönümünde misillemeyle 4 askerimiz şehit ettiler. Sesi çıkmadı. Geçenlerde üç askerimiz hava saldırısıyla şehit edildi yine gıkı çıkmadı. Putin’den korkuyor.

Esad’a efeleniyordu. Şimdi korkudan Esad’la aynı ittifaka girmeye kalkıyor ama almıyorlar.

VAKTİYLE BERABERLERMİŞ AMA ŞİMDİ IŞİD’DEN KORKUYOR.

Eski müttefiki İhvan’ı savunamıyor. Sisi’den korkuyor. Rabia işareti artık onun için dolar kurunu ifade ediyor!

IŞİD’den korkuyor. Vaktiyle beraberlermiş. Genelkurmay Başkan’ı Necdet Özel’e “IŞİD bize kötülük yapmaz, siz başka işlerle uğraşın” demiş. Ama ittifak deşifre olunca artık korkuyor. İki askerimiz hunharca yakıldığında medyaya haber yaptırmadı ve tek kelime ile olsa “Ey IŞİD ayağını denk al, bizi test etme” falan diyemedi.

İsrail’den korkuyor. Eskiden ‘one minute’ falan diyor, sözle kafa tutuyordu. Şimdi Gazze bombalanırken oraya bakan gönderip iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. İsrail TİKA’cıyı yani “Saray personeli”ni tutukladı. Ses edemedi.

SARAY’DA DEĞERLİ YALNIZLIK

Erdoğan değerli yalnızlığında, bu kabuslarının rehberliğinde Türkiye’yi idare etmeye çalışıyor. İdare edemiyor. 7 Haziran sonrası “tek partiyi iktidar yapın terör bitsin” dedi. İktidar oldu terör katlandı. Şimdi “beni başkan yapın terör bitsin” diyor. AB’ye girmek üzere olan bir ülkeyi “terör olaylarına kaynak olabilecek bir ortadoğu ülkesi haline getirdi.

Yıkmadığı kutsalı kalmadı. Sırt çevirmediği tek sadık arkadaşı kalmadı.

Bir insan bu korkularla yaşayamazdı zaten.

Sonunda olacak olan oldu.

VE DÜNYAYI IŞİD GİBİ TEHDİT

Sonunda bu onlarca korku ruh sigortasını attırdı.

Ve Erdoğan dün IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi gibi dünyayı tehdit etti:

“Böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz!”

“Karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi yapacağız”

Teşhisi biz koymayalım. Teşhisi bir kaç yıl önce MHP Lideri Devlet Bahçeli koymuştu:

“Erdoğan, artık tedaviye cevap vermeyecek klinik bir vakadır.”

(TR724)