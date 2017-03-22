Sosyal medyada çok izlenenler arasına giren “Hayır Nedir?” videosu sebebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğu Ali Gül, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ali Gül, paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Videonun sonunda ‘Tutuklanır mıyız?’ Video tutarsa tutuklanırız’ diyen Ali Gül, anında AKP’lilerin hedefi olmuştu. İktidar yanlısı Y.Şafak’ta çıkan haber sonrası savcılığa çağrılan Gül, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

 

 

 

 

 

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