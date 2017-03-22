Geçirdiği kalp krizi sonucunda 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu’nun, üzerinde çalıştığı ‘Hayır’ şarkısı sosyal medyada yayınladı.

Talipoğlu’nun seslendirdiği, “Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’, ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var / Mutsuzluğa ‘Hayır’, Susturulan medya için, bölenlere, yoksulluğa ‘Hayır’, mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var” ezgisinin referandum sürecinde kullanılacağı belirtildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucunda 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu’nun, üzerinde çalıştığı ‘Hayır’ şarkısı sosyal medyada yayınladı.

Talipoğlu’nun seslendirdiği, “Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’, ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var / Mutsuzluğa ‘Hayır’, Susturulan medya için, bölenlere, yoksulluğa ‘Hayır’, mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var” ezgisinin referandum sürecinde kullanılacağı belirtildi.

Tayfun Talipoğlu’nun seslendirdiği o şarkının sözleri şöyle:

Yürütmenin başında yürütenler olur mu?

Yargının önünde ön yargı olur mu?

Memleket elden giderken tutturdular başkanlık

Ne kaldı ki satacak, bitti arpalık!

Millet geçim derdindeyken tutturdular başkanlık

Ne kaldı ki satacak, bitti arpalık!

 

Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,

Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var

 

Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,

Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var

 

Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,

Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var

 

Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,

Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var

 

Derme çatma hukukun üstünlüğünde kaldık

Altının gramının altında kaldık

Gözlerim dolarken terör şehitlerine

Dolar biriktirenler elinde kaldık

Gözlerim dolarken terör şehitlerine

Dolar biriktirenler elinde kaldık

 

Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,

Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var

 

Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,

Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var

 

Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,

Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var

 

Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,

Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var

 

Korku imparatorluğuna…?

Hayır, hayır hayır

Tacizlere, tecavüzlere…?

Hayır, hayır hayır

İşsizliğe, yoksulluğa

Hayır, hayır hayır

Susturulan medyaya

Hayır, hayır hayır

Doğayı talan edenlere

Torpillere, kayırmalara

Hayır, hayır hayır

Kutuplaştıranlara, bölenlere

Hayır, hayır hayır

Cumhuriyetimize göz dikenlere

Hayır hayır. Hayııııııırrr

 

Layla layla laylay

Layla layla laylay

Layla layla laylay

 

Halka kurşun sıkanla ıslandınız yağmurda

Beraber yürüdünüz aynı yollarda

OHAL yetkileriyle bardağı taşırdınız

Cumhuriyet bizimdir, yıktırmayacağız

OHAL yetkileriyle bardağı taşırdınız

Cumhuriyet bizimdir, yıktırmayacağız

 

Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,

Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var

 

Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,

Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var

 

Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,

Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var

 

Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,

Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var…

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