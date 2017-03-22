Geçirdiği kalp krizi sonucunda 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu’nun, üzerinde çalıştığı ‘Hayır’ şarkısı sosyal medyada yayınladı.
Talipoğlu’nun seslendirdiği, “Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’, ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var / Mutsuzluğa ‘Hayır’, Susturulan medya için, bölenlere, yoksulluğa ‘Hayır’, mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var” ezgisinin referandum sürecinde kullanılacağı belirtildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucunda 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu’nun, üzerinde çalıştığı ‘Hayır’ şarkısı sosyal medyada yayınladı.
Talipoğlu’nun seslendirdiği, “Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’, ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var / Mutsuzluğa ‘Hayır’, Susturulan medya için, bölenlere, yoksulluğa ‘Hayır’, mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var” ezgisinin referandum sürecinde kullanılacağı belirtildi.
Tayfun Talipoğlu’nun seslendirdiği o şarkının sözleri şöyle:
Yürütmenin başında yürütenler olur mu?
Yargının önünde ön yargı olur mu?
Memleket elden giderken tutturdular başkanlık
Ne kaldı ki satacak, bitti arpalık!
Millet geçim derdindeyken tutturdular başkanlık
Ne kaldı ki satacak, bitti arpalık!
Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,
Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var
Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,
Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var
Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,
Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var
Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,
Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var
Derme çatma hukukun üstünlüğünde kaldık
Altının gramının altında kaldık
Gözlerim dolarken terör şehitlerine
Dolar biriktirenler elinde kaldık
Gözlerim dolarken terör şehitlerine
Dolar biriktirenler elinde kaldık
Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,
Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var
Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,
Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var
Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,
Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var
Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,
Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var
Korku imparatorluğuna…?
Hayır, hayır hayır
Tacizlere, tecavüzlere…?
Hayır, hayır hayır
İşsizliğe, yoksulluğa
Hayır, hayır hayır
Susturulan medyaya
Hayır, hayır hayır
Doğayı talan edenlere
Torpillere, kayırmalara
Hayır, hayır hayır
Kutuplaştıranlara, bölenlere
Hayır, hayır hayır
Cumhuriyetimize göz dikenlere
Hayır hayır. Hayııııııırrr
Layla layla laylay
Layla layla laylay
Layla layla laylay
Halka kurşun sıkanla ıslandınız yağmurda
Beraber yürüdünüz aynı yollarda
OHAL yetkileriyle bardağı taşırdınız
Cumhuriyet bizimdir, yıktırmayacağız
OHAL yetkileriyle bardağı taşırdınız
Cumhuriyet bizimdir, yıktırmayacağız
Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,
Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var
Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,
Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var
Başkanlığa ‘Hayır’, karanlığa ‘Hayır’,
Ölümlere ‘Hayır’; sandıkta ‘Hayır’ var
Mutsuzluğa ‘Hayır’, Yoksulluğa ‘Hayır’,
Mahpusluğa ‘Hayır’; ‘Hayır’da hayır var…