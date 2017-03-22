Ai Weiwei’nin mülteci krizini işlediği 70 metrelik dev eseri yerinden yurdundan edilen insanları anlatıyor.

Çinli sanatçı Ai Weiwei’nin küresel mülteci krizini işlediği devasa sanat eseri Prag Ulusal Galerisi’nde sergilenmeye başladı. 70 metrelik eser, kendisi de mülteci olan sanatçının son yıllarda odaklandığı konuyu, yerinden yurdundan edilen insanları anlatıyor. Dev bir mülteci botunu tasvir eden çalışmanın adı “Yolculuğun Kanunu”. Eser 2018’e kadar sergilenecek.

Ai Weiwei’nin çalışması Çek Cumhuriyeti’ne de bir tepkiyi içeriyor. Çek Başbakanı Andrej Babis 2015’in ağustos ayında Çek Cumhuriyeti’nde bir tane bile mülteci istemediğini açıklamıştı. Aynı zamanda bir aktivist olarak da bilinen Ai Weiwei eserini tanıtırken yaptığı açıklmada, hükümetin bu tavrının kabul edilemez ve ahlaki olarak yanlış olduğunu söyledi.

“Bunun gibi belirsizlik zamanlarında hoşgörüye, şefkate ve güvene daha çok ihtiyacımız var. Aksi takdirde insanlık daha büyük bir krizle baş başa kalır” diyen sanatçı 2015’te de mülteciler konusunu işleyen ve 14 bin turuncu can yeleğinden oluşan bir sanat eserini Berlin’de sergilemişti. Sanatçı şu sıralarda The Human Flow (İnsan Seli) adlı bir belgesel film çekiyor. Filmin bu yılın sonunda gösterime girmesi bekleniyor.