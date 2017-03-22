Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa ülkelerine yönelik ‘Nazizm’ suçlamasının ardından Liberal Demokrat Parti (LDP), bir Avrupa haritası hazırladı. İngiltere’de yayınlanan Independent gazetesi dünkü sayısında LDP Bilim Araştırma Grubu’nun yaptığı, ‘Türkiye’den bakınca Avrupa nasıl Görünüyor?’ başlıklı haritayı gündeme taşıdı. Harita İngiltere’de günün konusu oldu.

‘Avrupa faşizmin ne demek olduğunu çok iyi biliyor’

Haritayı hazırlayan ekipte de yer alan LDP Genel Başkan Yardımcısı Aziz Korkmaz neden neden böyle bir harita yaptıklarını şöyle açıkladı:“Hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak Avrupa ülkelerinin Nazi’leştiğini söylüyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu yönde de bir gelişme yok. Gert Wilder’sin faşizan duruşuna karşı AB’de ırkçılık davası açıldı. Avusturya’da faşizizm yanlısı Cumhurbaşkanı adayı seçilemedi. Bütün bu gelişmelere bakarsak Avrupa ülkelerini ‘Nazizm’ ile suçlamak bize absürt geliyor. Biz Avrupa ülkelerinde Nazizm’e faşizme karşı duyarlı insanların sayısının milyonlarla ifade edileceğini biliyor ve düşünüyoruz. Çünkü Avrupa ülkeleri faşizmin ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar.”

Yeni çalışmalar yolda!

Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin gündemine farklı araştırmalarla çıkacaklarını açıklayan LDP Genel Başkan Yardımcısı Aziz Korkmaz, şöyle dedi:“Bilim Araştırma Grubu ile düşündük. ‘Nazizm’ açıklamalarına nasıl cevap verelim diye ‘ Harita’ yolu ile cevap vermeyi yeğledik. Parti olarak mizah üslubunu seçtik. Ne herhangi bir parti ve bireyle kavgalıyız ne de küsüz. İnsanları düşündürmek ve güldürmek istedik’.