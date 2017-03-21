Lumina Wolves Basketbol Takımı yönetici ve sporcuları, Başbakan Sorin Grindeanu ve Gençlik-Spor Bakanı Marius Dunca tarafından düzenlenen ‘ARC 2017 Kamp’ programı tanıtım töreninde ağırlandı.

Diaspora ve Romanya’daki gençlerin, ülkenin dünya çapında başarılar kazanan olimpiyatçı isimleri ile bir araya getirecek “ARC 2017 Kamp” programı, Başbakanlıkta tanıtıldı. Tanıtım programında; Gabriela Szabo, Andreea Răducan ve Eduard Novak gibi dünyaca ünlü Romen sporcular da yer aldı.

Birçok spor kulübü ve sporcuların katıldığı tanıtım töreninde Lumina Wolves takımı yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanı Marius Dunca’ya takımın formasını hediye etti. Kulüp yöneticileri ve sporcularla çalışmaları ve hedefleri ile ilgili bir süre sohbet eden Bakan Dunca, Lumina Wolves ekibine başarılar diledi.

Bu sene yurt dışından yaklaşık 2000 orta ve lise düzeyindeki Romen asıllı öğrenciye Neamţ (Oglinzi) ve Tulcea (Sulina) şehirlerinde Romen eğitim ve kültür –spor kampı imkanı sunduklarını belirten Başbakan Sorin Grindeanu, kampın gençler için önemli bir imkan olacağını kaydetti.

Kamplarda, dünyaca ünlü Romen sporcular ve isimler öğrencilere tecrübelerini aktaracak.