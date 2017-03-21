Bükreş-Ploieşti otobanı üzerinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de ağır yaralandı.

Bărcăneşti kasabası yakınında (DN1 otobanı) meydana gelen ve bir yolcu otobüsü, bir kamyon ve otomobilin karıştığı kazadan sonra olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaralıları Ploieşti Hastanesine nakletti.

Prahova Polis sözcüsü Raluca Brezeanu’nun yaptığı açıklamaya, kazada iki kişi hayatını kaybetti. Yaralılar SMURD ilk yardım ekiplerinin helikopter ambulansları ile Ploieşti Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Agerpres’te yer alan habere göre, kazaya; kamyon sürücüsünün dikkatsiz şekilde öndeki aracı yanlış şekilde sollamak istemesi ile meydana geldi. İlk şerit üzerindeki kamyon sürücüsü öndeki arabayı sollamaya çalışırken ikinci şeritten gelen araca çarptı. Kontrolleri kaybeden iki araç da bu kez karşı şeride geçerek önde seyreden otobüse çarptı.

Kamyon ve otobüs sürücüleri olay yerinde hayatını kaybederken kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.