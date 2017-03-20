MURAT KANİ, ROTTERDAM

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumu öncesi, Rotterdam polisi şehirdeki mağazaların penceresine asılan Erdoğan posterlerini kaldırdı. Rotterdam polis sözcüsü, şehirde kamusal alanda tehlike oluşturacağı ve gerginliğe neden olmasından endişe ettikleri için bu kararı aldıklarını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI AHMET ABOUTALEB EMİR VERDİ

Polis sözcüsü, talimatın bizzat Belediye Başkanı Ahmet Aboutaleb verildiğini söyledi. Rotterdam şehri son zamanlarda Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik tartışmanın odağında bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemesi ve Aile Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan’ın Rotterdam’dan sınırdışı edilmesi gündemdeki yerini koruyor.

AKP YANLISI 13 PROTESTOCU TUTUKLANDI

Diplomatik gerginliğin ardından yaşanan protestolarda 7 polis ile 12 AKP taraftarı yaralanmıştı. Amsterdam’daki yürüyüşün ardından başlayan olaylarda gözaltına alınanlardan 13’ü tutuklanmıştı.