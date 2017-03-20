Almanya Federal Haberalma Servisi Başkanı (BND) Bruno Kahl’ın “15 Temmuz darbesinin arkasında Fethullah Gülen’in olduğuna ikna olmadık” şeklindeki açıklamaları Tayyip Erdoğan ve ekibini paniğe sevk etti. İç kamuoyunu elindeki medya ve istihbarat gücüyle etkileyebilen Erdoğan ve ekibi dışarıdan gelen bu tip açıklamalara tehdit dolu cevaplar vermekle yetiniyor. “Neden inanmıyorlar?” sorusuna ise “Dünyanın hizmet Hareketi’nin aklama operasyonu” diye cevap veriyorlar.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya Federal Haberalma Servisi’nin Başkanı’nın (BND) açıklamaları için, “Siz en son BND başkanının ne zaman açıklama yaptığını duydunuz? Çok nadirdir, Alman istihbarat başkanının böyle spesifik bir konuda çıkıp, hani genel bir güvenlik değerlendirmesi de yapmıyor, çok özel bir konudan bahsediyoruz. 15 Temmuz darbesi-F… ilişkisinden bahsediyoruz. Bu konuda Alman istihbaratı BND başkanının çıkıp açıklama yapması, bu çok yönlü okunması gereken bir şeydir. Bu Avrupa’da F…’yü aklama operasyonudur. Bizim Avrupa’ya, Amerika’ya F… konusunda yaptığımız bildirimleri, baskıyı boşa çıkartmaya dönük bir hamledir.” iddialarıyla değerlendirdi.

Erdoğan ve ekibi Trump’ın çalışmasını bekliyor

CNN Türk’e konuşan Kalın, Gülen’in ABD’den iadesiyle ilgili, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın parmağını bile kıpırdatmadığını savunurken şöyle devam etti: “Şimdi Trump yönetimi devraldı. Beklentimiz F…’nün iadesi. Bunun için de temaslarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la son telefon görüşmesinde Trump konuyu ciddiyetle dinledi. Şimdi ayın 30’unda ABD Dışişleri Bakanı geliyor, kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Bizim gördüğümüz Trump yönetimi bu konuda çalışma içerisinde.”

Kalın’ın ‘umutluyuz’ dediği Trump, AKP’yle akçeli işleri olan Başdanışmanı’nı görevde almıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 24 gün görevde kaldıktan sonra, “Rusya bağlantısı” sebebiyle istifasını istediği eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Michael Flynn’in Türk şirketi ve Türk hükümeti ile ilgili bağları konusunda ilişkileri de ortaya çıkmıştı. Flyn’in AKP’den Gülen’i yıpratmak için yarım milyon dolar aldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Flynn ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın, Flynn’den “Gülen’i yıpratmasını” istediği ortaya çıkmıştı.