Bulgaristan ‘Ulusal güvenliği tehdit’ ettiği gerekçesiyle Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’yı ve 1 kişiyi sınır dışı etti.

Bulgaristan’ın Şumnu kentinde gözaltına alınarak ‘Ulusal güvenliği tehdit’ ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilen kişinin, Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı olduğu ortaya çıktı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (DANS), ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 1 Türk vatandaşının gözaltına alınarak geçen Cuma günü sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Türkiye’ye gönderilen ve Bulgaristan’a 5 yıl süreyle girişi kısıtlanan Türk vatandaşının Edirne Valiliği’nin Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı olduğu belirtildi. Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, Tarancı’nın kimliği açıklamadan Türk vatandaşının ulusal güvenlik tehdidi nedeniyle sınır dışı edildiğini ifade ederek, “Olay seçim durumu veya siyasi amaç ve nüfuz değil, ulusal güvenlik söz konusu. Ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik hareket söz konusu” ifadelerini kullanmıştı. Bulgaristan’ın Trud gazetesi, Tarancı’nın fotoğrafını da yayınlayıp, sınır dışı edildiğini yazdı.

Bulgaristan hükümeti, aynı gerekçelerle 2 Türk vatandaşının Bulgaristan’a girişlerini de yasakladı.