Hizmet Hareketine yönelik cadı av ve tutuklamalar vicdanları kanatıyor. 50 bine yakın insan hiçbir ciddi gerekçe gösterilmeden tutuklandı. Hukuksuz olarak tutuklanan ve 10 yaşında lösemi hastası bir oğlu bulunan anne H.’ye soruşturma savcısının tehditleri gelinen noktayı gözler önüne serdi. H’yi yanına çağıran savcı,“bana isim ver, yoksa oğluna kavuşamazsın, oğlunun yüzünü göremezsin, oğlunu Çocuk Esirgeme Kurumuna veririm” diyerek tehdit etti. Kendisini çocuğuyla tehdit etmesine rağmen “iftirayla kimsenin ahını alamam” diyerek savcının teklifini reddeden H.’nin lösemi hastası olan oğlu A.’nın hastalığıyla eşinin tek başına mücadele etmeye çalıştığı belirtildi.

Hastanede, ‘teröristin çocuğuna ilik yok’ dediler

Hastalığının tedavi edilebilmesi için ilik nakli yapılması gereken 10 yaşındaki A. ve annesinin teşhis ve tedavi aşamasında bazı gayri insani tavırlarla karşılaştığı, kendilerine “teröristin çocuğuna ilik yok” şeklinde hakaret edildiği öğrenildi.

Tüm yaşananlara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen A.’ya ilik nakli yapılması için son aşamaya gelindiği, iki gündür A.’ya hastanede ışın tedavisi uygulandığı naklinde önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin planlandığı belirtildi.