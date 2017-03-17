15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silah Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik ihraç dalgasına rağmen 90 binin üzerinde askerin daha hedefte olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz’dan bu yana ise yaklaşık 23 bin asker ihraç edildi. Birçoğunun haklarında hiçbir ciddi gerekçe bulunmuyordu.

Ankara Başsavcılığına göre, TSK’da hala en az 90 bin asker delil yokken soruşturmalara dahil edilebilir. 15 Temmuz’a katılan asker sayısı birkaç bini bulmazken bu kadar çok askerin hedefe konulması kafalardaki soru işaretlerini arttırıyor. Şu ana kadarki tasfiyelerle büyük yaran alan Türk ordusunu ilerleyen günlerde daha zor günler bekliyor gibi.