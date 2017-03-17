Türk hükümetinden para aldığını itiraf etmek zorunda kalan Beyaz Saray eski milli güvenlik danışmanı Michael Flynn’ın başını ağrıtacak yeni gelişmeler ortaya çıktı. Flynn’nin Moskova’daki bir etkinliğe katılmak için Rusya’nın 45 bin dolar ödediği belirlendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki koltuğuna oturduktan sonra ilk atadığı isimler arasında olan Michael Flynn’in yeni bir akçeli ilişkisi belirlendi. Göreve gelmeden önce Rusya ile ilişkilerini sakladığı ortaya çıkan ve bu nedenle kovulan Flynn’in Rusya’dan para da aldığı gündeme bomba gibi düştü.

3 GÜN İÇİN 45 BİN DOLAR

Eski danışman Flynn, Rusya’nın Washington’daki büyükelçisi Sergey Kislyak ile ilişkilerini gizlediği için daha bir ayını doldurmadan Trump tarafından kovulmuştu. Şimdi de Flynn’in 2015’te Moskova’da RT televizyonunun kuruluş gecesine katılıp, konuşması için 45 bin 386 dolar aldığı açıklandı.

YASAKLARI İHLAL ETTİ

Amerikan Kongresi’ne iletilen belgeye göre Flynn, emekli askerlerin görevden ayrıldıktan sonra yabancı devletlerden para almama yasağını ihlal etti. Bunun yanında elde edilen parayı gizleme suçu işlendiğine de dikkat çekildi.

BELGELER KONGREDE

Kongre araştırma komisyonun bulgularına göre Flynn, Moskova’ya tüm masrafları Rus devletinin propagandasını yapan RT televziyonunca karşılanan bir seyahat için gitti. 3 günlük ziyareti boyunca 5 yıldızlı bir otelde konakladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı bir kutlama gecesinde konuşma yaptı ve karşılığında 45 bin dolar ödendi.

YÜZDE 25 KOMİSYON VERDİ

Flynn’in Rusya seyahati, konuşmayı ayarlayan ‘Leading Authorities’ adlı halkla ilişkiler şirketinin belgeleriyle anlaşıldı. Şirket, Flynn’in ücretinden yüzde 25 komisyon aldığını da açıkladı.

ANAYASAYA AYKIRI

RT televizyonunun masrafları Rus devleti tarafından karşılanıyor. Bu nedenle Flynn’in aldığı ücretin, anayasada yer alan ‘emekli askerler ve üst düzey görevlilerin yabancı devletlerden danışmanlık ücreti, hediye, gezi masrafı ve maaş alması yasaktır’ maddesiyle çelişiyor.

Flynn’in daha önceki akçeli işlerine de dikkat çeken birçok senatör ve milletvekili, Donald Trump’ın yabancı bir devletten para aldığı ortaya çıkan bir ismi milli güvenliğin başına getirmesini anlayamadıklarını söyledi.

Flynn, geçtiğimiz hafta geriye dönük olarak Türkiye adına ‘yabancı lobisi’ olarak görev yaptığını açıklamak zorunda kalmıştı.

TÜRKİYE’DEN DE 530 BİN DOLAR ALMIŞ

Açıklanan belgelere göre emekli general Flynn, Trump’ın kampanya danışmanlığı ve sonrasındaki ulusal güvenlik danışmanlığı sırasında kendisine ait danışmanlık firmasının “esasen Türkiye Cumhuriyetinin fayda sağladığı düşünülen” çalışmaları sürdürmüştü. Flynn, Hizmet hareketini karalamak için kendisini tutan Türk asıllı işadamı Ekim Alptekin’den 530 bin dolar almış, bunun yanında yetkisini Türk hükümeti lehinde kullanmıştı.