Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynski’yi “istişaretler” için Sofya’ya çağırdı. Bulgar medyasına göre, Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisini “istişareler” için geri çağırdığını “tek cümlelik” bir açıklama ile duyururken karar için herhangi bir gerekçe göstermedi.

Buna karşı Bulgar medyası, kararın Türkiye’nin, Bulgaristan’da 26 Mart’ta yapılacak erken parlamento seçimlerine “karıştığı” iddialarına ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde alındığına dikkat çekti.

26 Mart’ta genel seçimlere hazırlanan Bulgaristan’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nın ülkedeki Türkiye kökenlileri DOST partisine oy vermeye çağırmasına tepki olarak, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe 7 Mart’ta Bulgar Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Gökçe’nin DOST partisinin kampanya videosunda rol alması da tartışma yaratmıştı.

Sofia Globe gazetesinin haberinde, diplomatik teamüle göre bir ülkenin büyükelçisini geri çekmesinin diplomatik ilişkilerin askıya alınmasından bir önceki adım olduğu hatırlatıldı.

Haberde Türk Dışişleri Bakanlığı’nın ise Bulgaristan’ı “Türkiye’deki oy kullanma olanaklarını kısıtlayarak azınlıkların aleyhinde ayrım yapmakla” suçladığı belirtildi.