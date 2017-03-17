Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt muhabiri Deniz Yücel konusunda Türk hükümetinin verdiği sözleri tutmadığını belirterek, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddia ettiği gibi bir hukuk devletiyse o zaman Erdoğan daha yargılama başlamadan Yücel’in terörist ve ajan olduğunu nereden biliyor ve bunu nasıl iddia edebiliyor?’ dedi. Gabriel, Yücel’in Alman diplomatlarla görüştürülmesi konusunda verilen sözlerin tutulmadığını da belirtti.

Erdoğan tutuklu ve tecrit altında tutulan gazeteci Deniz Yücel’i hedef alarak “O gazeteci değil terörist” demişti. Erdoğan, Yücel için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisine “Serbest bırakırsanız memnun oluruz” dediğini aktarırken, Merkel’e “Dedim ki o gazeteci değil terörist” dedi. Erdoğan, Yücel’in 1 ay Almanya Başkonsolosluğu’nda saklandığı iddiasını yeniledi. Erdoğan, “Bu adam terörist, gazeteci değil” diye konuşmuştu.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’de yargının bağımsızlığı konusunda şüphelerini dile getirerek sert eleştirilerde bulundu. Gabriel, Türkiye’de tutuklu bulunan ‘Die Welt ‘ muhabiri Deniz Yücel’in Alman diplomatlarla görüştürülmesi konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddia ettiği gibi bir hukuk devletiyse o zaman Erdoğan daha yargılama başlamadan Yücel’in terörist ve ajan olduğunu nereden biliyor ve bunu nasıl iddia edebiliyor?” sorusunu yöneltti.

Der Spiegel dergisine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı, Türk hükümetinin bizzat verdiği sözlere rağmen henüz hiç bir Alman diplomatın Deniz Yücel ile görüşemediğini kaydederek, “Türk Başbakanının sözüne artık güvenemeyeceksek, bu hayal kırıklığı yaratır” dedi. Başbakan Binali Yıldırım’ın 4 Mart’ta Alman mevkidaşı Angela Merkel ile telefon görüşmesinde, Alman Dışişleri temsilcilerinin Yücel’i ziyaret edebileceğine yönelik söz verdiği bildirilmişti. Yücel 27 Şubat’tan beri İstanbul Silivri Cezaevi‘nde ‘terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten‘ tutuklu bulunuyor.

Alman hükümeti Deniz Yücel tutuklandığından bu yana kendisiyle görüşmek için diplomatik yolları deniyor. Der Spiegel’in haberine göre Dışişleri Bakanlığı’nın 13 Mart’ta sözlü nota vermesi ve Alman Büyükelçisinin perşembe günü de dahil bir kaç kez Türk hükümet yetkilileriyle görüşmesine karşın bir gelişme kaydedilemedi. Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile hafta ortasında bir telefon görüşmesi daha yaptığı ve Çavuşoğlu’nun bu konuda devreye gireceği konusunda söz verdiği belirtiliyor.