Hollanda ile yaşanan krizin temel sebeplerinde biri olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşinin şirketinin belediyelerden milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi olan ve ihalelere girmesi hukuken yasak olan Nazmiye Sümeyye Sayan’ın hem sahibi hem ortağı hem müdürü olduğu danışmanlık şirketi AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden 1 milyon TL’yi aşan 3 ihale almış. Bakan kardeşinin aldığı son ihale ise AKP’li belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 673 bin TL ile açtığı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesini olmuş.

Cumhuriyet’in haberine göre, kardeş Sayan’ın şirketiyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen babası Ramazan Sayan’ın hukuk bürosunun telefon numaraları ise aynı. Bu tablo 1989 doğumlu Nazmiye Sümeyye Sayan’ın şirketinin ‘aile şirketi olduğunu’ gösteriyor.

Resmi kayıtlara göre Bakan Sayan’dan 8 yaş küçük olan 1989 doğumlu Nazmiye Sümeyye Sayan adına DİGİMED Eğitim Danışmanlık ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 2014 yılında 10 bin TL sermaye ile kuruldu. Şirketin hem sahibi hem ortağı hem de müdürü olan Sayan tıpkı ablası gibi AKP’de siyasete atıldı.

2015-2016’da 3 ihale

AKP’li Fatih Belediyesi’ni İBB’de meclis üyesi olarak temsil eden Sayan bu süreçte şirketiyle 2015-2016 yıllarında yine AKP’li olan Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden ihaleler aldı. Şirket belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün açtığı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesinden toplam 1 milyon 30 bin TL aldı.

İhaleler arasında 2016 yılında ablasının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde kardeş Sayan’ın AKP’li belediyeden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı ihaleye girerek ‘psikolojik destek hizmeti’ işini alması dikkat çekti.

İhalelere giremez

5393 sayılı belediye kanununda “..meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz” deniliyor.

Saray’a yakın aile

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın dostu olarak tanınan avukat Ramazan Sayan ve ailesi AKP kurulduğu yıllardan bu yana Erdoğan’ın yanında yer alıyor. Erdoğan’ın sık sık baba Sayan’ın Fatih’teki avukatlık bürosunu ziyaret ettiği biliniyor. Erdoğan, kendi önerisiyle partiye genel başkan yardımcısı olan ve 6 ay sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan’ı; Hollanda krizi patlak verdiğinde, ‘elimizde büyüyen kızımız’ diye tanımlamıştı. (TR724)