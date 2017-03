ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Michael Flynn ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın, Flynn’den “Gülen’i yıpratmasını” istediği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 24 gün görevde kaldıktan sonra, “Rusya bağlantısı” sebebiyle istifasını istediği eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Michael Flynn’in Türk şirketi ve Türk hükümeti ile ilgili bağları konusunda yeni haberler yayımlanmaya devam ediyor.

Washington Hattı’nın aktardığına göre ABD’nin “önde gelen dergilerinden” olan the New Yorker’dan Nicholas Schmidle bir yazı yayımlayarak Flynn ile 19 Eylül’de görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın toplantısının kimi detaylarını açıkladı.

‘Gülen’i yıpratmasını istediler: “Seçimler geliyor bir şeyler yapmalıyız”

Buna göre o görüşmede bakanlar Flynn’den “Gülen’i yıpratması” için istekte bulundular. Bunun yanı sıra yine daha önce bilinmeyen bir toplantı daha ortaya çıktı. Ekim Alptekin’in seçimlerden sadece bir hafta önce Flynn’in ortakları ile görüşürek, onlardan ‘seçimler geliyor, bir şeyler yapmalıyız’ şeklinde talepte bulunduğu, bundan bir hafta sonra ise Flynn’in the Hill’de yayımlanan yazıyı kaleme aldığı öne sürülüyor.

Yazıya göre “Flynn’in Alptekin ile ortak çalışması, New York’ta bir otelde Flynn ile Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldiği Eylül ortalarında ciddileşmeye başladı. Erdoğan’ın damadı da Enerji Bakanı Berat Albayrak da bu toplantida hazır bulunuyordu. Flynn’in yanında ise CIA’nın eski direktörü ve Flynn İntel Group’in danışman kurulu üyesi James Woolsey, Irak’ta Flynn ile çalışan, eski FBI ajanı Brian McCauley” vardı.

Yazının tercümesi ise aşağıda;

“Turkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’a karşı düzenlenen askeri darbe gerçekleştiği Temmuz ayında ayni saatlerde, daha sonra Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı olacak olan emekli General Michael Flynn, Cleveland’da bir konuşma yapıyordu. Etkinlik, Amerika’nın kendini “köklerine bağlı milli güvenlik örgütü” şeklinde tarif eden, müslümanlara karşı ciddi şüpheleri olan yerel bir dernek tarafından organize edilmişti.

Flynn konuşmasında “Türkiye’de şu an devam eden bir darbe” olduğunu üzerine basarak açıklamıştı: “Şu anda!” diye tekrarlamisti. Bu haberi yorumlayan Flynn “İslamcılığa” yönelen Erdoğan’dan rahatsız olan ve Türkiye’nin laik kimliğini korumaya çalışan ordu tarafından yapıldığını söyledikten sonra izleyicilerden de coşkulu bir alkış almışti.

Darbenin başarısız olduktan sonraki gün, Erdoğan, askeri subaylar, hakimler ve öğretmenler de dahil olmak üzere aralarında yazar ve çizerin de bulunduğu binlerce kisiyi darbeye yardim etmek suclamasiyla yakalamaya başladı. Muhaliflere yonelen bu dalgaya karsi, Times gazetesi, Erdoğan’ı “giderek otoriter” davranmakla ve “karşı-darbe” hazırlamakla suçlamısti.

Temmuz’u izleyen Ağustos ayının başlarında Türkiye-Amerika İş Dünyası konseyi başkanı ve aynı zamanda bir işadamı olan Ekim Alptekin Türkiye imajını ABD’de onarmak için, Flynn’in ABD’deki danışmanlık firması olan Flynn İntel Group ile temasa geçti.

Flynn altı yüz bin dolarlık bir sözleşme karşılığında Alptekin’e yardım etmeyi kabul etti. İlk zamanlarda, Flynn Grubun tartışmalarına katılan bir kaynağın aktardığına göre, Ekim Alptekin Türk yetkili olmadığı ve ondan gelecek fonlar Türk hükümetinden gelmediği için onun ile çalışmanın yabancı ülkelere lobicilik anlamına geleceğini düşünmediler. Ibyb terşbe Jıbgre’de, Lobiciliği Açıklama Anlaşmasına göre Flynn bir işadamı olarak kayıt yaptırdı, yabancı bir ülke adına çalışan bir lobici olarak değil.

Ama geçen hafta ise, 13 Şubat’ta Ulusal Güvenlik Danışmanlığından istifaya zorlanan Flynn şirketinin Alptekin ile çalışmasının “Türkiye’ye yarar sağlamış olabileceği” de not edildi. Bu durum da Flynn’in karar verme gücü üzerine yeni bir ışık tuttu ve soruları artırdı.

New York’daki Görüşmede Bakanlar Gülen’in Yıpratılmasını Flynn’den İstediler

Flynn’in Alptekin ile ortak çalışması, New York’ta bir otelde Flynn ile Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldiği Eylül ortalarında ciddileşmeye başladı. Erdoğan’ın damadı da Enerji Bakanı Berat Albayrak da bu toplantida hazir bulunuyordu. Flynn’in yanında ise CIA’nın eski direktörü ve Flynn İntel Group’in danışman kurulu üyesi James Woolsey, Irak’ta Flynn ile çalışan, eski FBI ajanı Brian McCauley’i vardı.

Ne konuştukları tam olarak bilinmemekle birlikte, görüşmelere şahit olan aynı kaynaktan aktarılan bilgiye göre, bazı isteklerin yanısıra, Erdoğan’ın darbeye teşebbüs etmekle suçladığı, sürgün din alimi Fethullah Gülen’i yıpratmak konusunda yardım istendi. Ardından, Flynn İntel Grubu tarafından Gülen’i “gizli” hareketi “Mullah Molla” olarak niteleyen, “Gülenopoly” tasarlama projesi için lobicilik ve halkla ilişkiler firması olan SGR’ye kırk bin dolarlık bir fatura ödendi.

Seçimlerden bir hafta önce Alptekin: Birşeyler Yapılmalı

Bunlara rağmen Alptekin’in Flynn ve arkadaşlarından daha fazlasını beklediği anlaşıldı. 2 Kasım’da Alptekin Flynn İntel Group’un başkan yardımcısı Bijan Kian ve McCauley Alexandrıa’daki Flynn İntel Group’un Virginia’daki ofisisnde bir araya geldi. Ancak, Flynn bu toplantıda yoktu.