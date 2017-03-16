Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hakkındaki “Erdoğan’ın baş danışmanı CIA ajanı çıktı” başlıklı haberi trol hesabı yerine kendi hesabından paylaştı.
Daha önce, Erdoğan’ın eski şoförü AKP’li milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın ‘Yeliz’ kadın ismiyle kendi kendini çekerek ifşa etmesi, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın trol hesabından kendi kendini övmesi gibi trol hesaplardan operasyon kazalarına bir yenisi eklendi. Gökçek, turkishnews.com adlı bir sitesinde “Erdoğan’ın baş danışmanı CIA ajanı çıktı” başlığıyla yayımlanan bir haberin linkini İB.KALIN notuyla yayınladı. Silmesine rağmen capsi alınan paylaşımın görselinde “Recep Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanı İbrahim Kalın’ın derin bağlantıları” ifadeleri bulunuyor.
Sosyal medyada, İbrahim Kalın’a ve Saray’a operasyon olarak yorumlanan gelişmenin ardından Gökçek, “İbrahim Bey’e linki direkt mesaj atmaya çalışırken sehven yanlış tuşa basmışım, mesaj genele düştü.” şeklinde bir açıklama yaptı.
Kimseyi inandıramadı, F..ö ile kurtulmaya çalıştı
Gökçek, İB.KALIN notuyla paylaştığı bu mesajı Kalın’ın ‘ikalin1’ rumuzlu Twitter hesabına direkt mesaj olarak göndermek isterken yanlışlıkla takipçilerine gönderdiğini iddia etti. Ancak, bu açıklama inandırıcı bulunmadı. Bunun üzerine İ.Melih Gökçek, bilindik metoda başvurdu ve F…Ö’lü açıklama yayınladı: “Twit alemi. Fetocu alçakların İbrahim Kalın kardeşimle ilgili daha önce yaptıkları haberi tekrar gündeme getirmek istediklerini gördüm. İbrahim’e bu linki direkt mesaj atmaya çalışırken sehven yanlış tuşa basmışım mesaj genele düştü… Kimse bundan bir ekmek çıkartmaya kalkmasın… İbrahim Kalın kardeşimle de konuştum. Fetocuların ilk defa Taraf gazetesinde dile getirdikleri bu yalan ve alçak haberin hiçbir kıymeti yoktur. Fetocular attığınız bu iftiraların içinde kendiniz boğulacaksınız…”