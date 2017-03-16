Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hakkındaki “Erdoğan’ın baş danışmanı CIA ajanı çıktı” başlıklı haberi trol hesabı yerine kendi hesabından paylaştı.

Daha önce, Erdoğan’ın eski şoförü AKP’li milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın ‘Yeliz’ kadın ismiyle kendi kendini çekerek ifşa etmesi, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın trol hesabından kendi kendini övmesi gibi trol hesaplardan operasyon kazalarına bir yenisi eklendi. Gökçek, turkishnews.com adlı bir sitesinde “Erdoğan’ın baş danışmanı CIA ajanı çıktı” başlığıyla yayımlanan bir haberin linkini İB.KALIN notuyla yayınladı. Silmesine rağmen capsi alınan paylaşımın görselinde “Recep Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanı İbrahim Kalın’ın derin bağlantıları” ifadeleri bulunuyor.

Sosyal medyada, İbrahim Kalın’a ve Saray’a operasyon olarak yorumlanan gelişmenin ardından Gökçek, “İbrahim Bey’e linki direkt mesaj atmaya çalışırken sehven yanlış tuşa basmışım, mesaj genele düştü.” şeklinde bir açıklama yaptı.