[Veysel Ayhan]

Resmi açıklamalar ve iç sesle Hollanda krizi…

HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE: Yanlış bir filmin içine düştüm. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım, Terbiyeli, kültürlü ve uygar uluslar istenilmeyen yerde durmaz. Bakanın gitmesi gerekiyordu.

İÇ SES: Ya arkadaş ben nasıl bir ülkeye, nasıl insanlara çattım. İnsan istenmediği yere gelir mi? Kapıdan kovuyorsun bacadan giriyorlar. Nasıl bir yüzsüzlük!

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Engelleyemezsiniz, istediğimiz yere de gideriz. Senin ülkendeki laleler nerden geldi? Sen ne lalesisin bilmiyorum!

İÇ SES: Abi Avrupa’daki tanıdıklara rezil olduk ama değdi. Bekir gibi ölene kadar bakanım. Dil bildiğimden başkan yardımcısı olmak bile artık çantada keklik.

AİLE BAKANI FATMA BETÜL KAYA: Vatandaşlarımızla buluşmadan gitmeyeceğimizi söyledik… 4 saattir buradayız, su bile verilmedi… Cumhurbaşkanımız dön demeseydi orada ölecektim.

İÇ SES: Kız ben neler yaptım inanamıyorum. Milli kahraman oldum ya! Reisin gözüne girdim. Acaba başkan yardımcısı yapar mı?

ROTTERDAM’IN MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI AHMED EBU TALİB: Bana Aile Bakanının konsolosluğa gitmeyeceğine dair garanti verdiler. Türkiye’nin başkonsolosu Sadin Ayyıldız tamamen yalan söyledi. İnsanları Bakan’ın konuşma yapacağını söyleyerek konsolosluğa çağırdı.

İÇ SES: Allah belanızı vermesin! Hem kendi yasalarınızı çiğneyip buraya geliyorsunuz sonra da utanmadan yalan söylüyorsunuz. Yalancılığınızla nezaketsizliğinizle Müslümanlığı katlettiniz, yazıklar olsun size!

BİNALİ YILDIRIM: (Bir hafta önce) Hollanda’da 14’ünde seçimler var Mevcut iktidar partisiyle o aşırı Wilders partisi arasında çok az fark var. Onun için 14’ünden önce Hollanda’da bir etkinlik yapılması çok mümkün gözükmüyor.

(Önceki gün) Yapılan asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir. Bir daha böyle aymaz hareketlerin olmaması için gereken yapılacak.

İÇ SES: Ya arkadaş ben ne bileyim reis’in niyetini. Benim abidik gubidik işlere aklım ermez ki! Olan bizim “Q Shipping ve Zealand Shipping gemi filolarına” olacak. Bakalım ne etsek de bizim gemi şirketleri zarar görmese.

ERDOĞAN: “Bunlar Nazi kalıntısı… Dur sen daha dur. Neyi düzelteceksin. Daha sen bedel ödemedin, önce bunun hesabını vereceksin! Bunlar birbirini ısırmazlar. Hollanda, Avrupa ülkesi gibi değil, Muz Cumhuriyeti gibi davranmıştır. Ya senin her yerin Avrupa Birliği üyesi olsa ne olur?”

İÇ SES: Yiğit’im işler planladığımız gibi gidiyor. Her seçimde aynı strateji, sağolsun halkımız mahcup etmiyor. Fatma üstüne düşeni yaptı. Git dedim gitti. Gel dedim geldi. Aferin kıza. Durmak yok yeni düşmana saldırmaya devam!

IRKÇI PARTİ LİDERİ GEERT WİLDERS: Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda’daki Türklere söylüyorum: Türkiye’ye gidin ve asla geri gelmeyin. Güle güle!

İÇ SES: Seçimler tehlikeye girmişti. Mark Rutte, anketlerde mart’a önde girdi ama sağ olsun Tayyip sayesinde şimdi umutlandım. Can simidi gibi yetiştiler. İlk seçim vaadim “camileri kapatıp Kur’an satışını yasaklamak”tı. Sonra “Müslüman mülteciye sınırlar kapatmak”

Rotterdam’da keyifle Türk bayraklarını sallayanlar, hepinizi kovmaya geliyorum, haydi kiş kiş, kendiniz kaşındınız!

(AKP’nin olanca gayretine rağmen Irkçı Parti Lideri Wilders’e prim vermedikleri için basiretli Hollanda seçmenini tebrik ederiz.)

(TR724)