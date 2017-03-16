Romanya Savunma Bakanlığı, askerlik mecburiyetinin 2007 yılında kaldırılmasından sonra ilk defa 2800 yedek askeri silah altına almak için kadro açtı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, açılan kadroya gönüllülük esasına göre kabul edilecek erkek ve kadın asker adaylarının alınacağı duyuruldu.

Başvurusu onaylanan ve sabıkası olmayan adayların yapılacak hazırlık eğitiminden sonra silah altına alınacakları belirtildi. Bakanlık, yedek askerlerin eğitimleri sırasında usta askerlerle aynı haklara sahip olacağını kaydetti. Askerler, Romanya’nın yurt içi ve yurt dışındaki misyonlarında görev alabilecek.