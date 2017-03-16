Yeni Asya’nın 26 Mart 2017’de düzenleyeceği ‘Bediüzzaman Paneli’ için tutulan salonlar tek tek iptal ediliyor. Haliç Kongre Merkezi’nden sonra Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı yetkilileri de paneli ‘güvenlik gerekçesi’yle iptal etti. Salonun iptaliyle ilgili Yeni Asya avukatı Kadir Akbaş aracılığı ile bir açıklama yaptı. Risale-i Nur Enstitüsü’nün her yıl olduğu gibi bu yıl 12.sini gerçekleştireceği Risale-i Nur Kongresinin sonuç bildirgelerinin de açıklanacağı bir panel tertip ettiğini belirten Akbaş, iptal süreçlerine dair şunları kaydetti: “Gelinen noktada anlaşılan o ki, birileri Bediüzzaman’ın hukukun üstünlüğü ve adalete ilişkin görüşlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor. Bu net bir şekilde toplanma ve ifade hürriyetinin engellenmesidir.”

Yeni Asya geçtiğimiz günlerde referandumda ‘hayır’ diyeceklerini ifade etmişti. Açıklamada “Üstadımız ‘Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim’, ‘Meşrutiyette şahs-ı mütehakkim değil, efkâr-ı amme hakimdir’ ifadeleri ile tek adamlık anlayışını ve buna dayalı bir sistemi reddederken, ‘Kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir’ diyor” ifadesine de yer verilmişti.

Haklı hiçbir gerekçesi yok

Avukat Kadir Akbaş: “İstanbul’da da referandum çalışmaları kapsamında düzenlenen onlarca kapalı salon toplantısı var. Bunların hiçbirinin iptal edilmemesi ve sadece Bediüzzaman’ın hukukun üstünlüğü ve adalete ilişkin görüşlerinin kamuoyuyla paylaşılacağı bir toplantıya salon tahsisinin güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesi iyi niyetle ifade edilmez. Zira 12.sini yapacağımız bu gibi programlarda hiçbir fevri hareket yaşanmadı. Binlerce insan sükûnetle toplandı, aynı sükûnetle dağıldı. Kongrenin güvenlik gerekçesiyle iptalinin ne geçmişte, ne de bugün haklı bir gerekçesi yoktur, olamaz da.”

‘Panelimizi 26 Mart Pazar günü mutlaka yapacağız’

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ise Her “halükârda, alternatif salon arayışlarımız devam ediyor ve bu paneli, ilân ettiğimiz tarih olan 26 Mart Pazar günü mutlaka yapacağız. Mekân kesinleşir kesinleşmez okuyucularımıza duyuracağız. Ancak panele sayılı günler kala, aylar öncesinden anlaşması yapılmış ikinci salonun da güvenlik bahanesiyle iptali konusunda hükümetten bir açıklama bekliyoruz” dedi.