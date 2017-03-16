Tutuklu yargılanan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in avukat kızı Fatma Saadet Yılmazer gözaltına alındı. Sakarya Barosu’na kayıtlı avukat Yılmazer’in evinde dün gece İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla arama yapıldı. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Yılmazer, babasının avukatlığını yapıyordu

Fatma Saadet Yılmazer’in babası Ali Fuat Yılmazer ise mahkemede yaptığı ifşaatlar gündeme gelmişti. Hrant Dink Davası duruşmasında, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili dönemin Başbakanı Erdoğan’dan doğrudan talimatlar geldiğini söyleyen Yılmazer, “Benim hakkımdaki suç duyurusu dilekçesinde personeli nasıl yüreklendirdiğini dile getirdi. Madem Ergenekon bir kumpas ben neden yargılanmıyorum orada” diye sormuştu.

İfşaatlarla Erdoğan rahatsız olmuş, yargıya açıktan talimat vermişti!

Bu açıklamalar üzerine Erdoğan ertesi gün açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın itirafçılar üzerinden kendisine “operasyon çekilmeye çalışıldığını” düşündüğü, konuşmasında da “Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor” yargıya talimat vermişti. Daha sonra HSYK yetkilileri ile Saray’da görüşmüştü.