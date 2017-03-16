Hizmet hareketine yönelik cadı avı AKP iktidarı tarafından hız kesmeden sürdürülüyor. Zulmün bir başka adresi olan Giresun’da bu dönemin fotoğrafı olarak tarihe geçecek bir olay yaşandı.

Alınan bilgilere göre, polis ekipleri bu sabah (15 Mart) saat 09:00’da Giresun’un Piraziz ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Kapıyı evin babası Yaşar Karakoç açtı. Polisler, Karakoç’a damadı Ahmet Yıldırım’ı sordu. Yıldırım’ın uzun zamandır ortada olmadığını bu sebeple kızı ve torunlarına kendisinin baktığını söyledi. Ancak, bu cevaptan tatmin olmayan polis ekipleri, evde arama yaptı. Yıldırım gerçekten de evde yoktu. Ekipler bu kez, Yaşar Karakoç’un kızı 3 çocuk annesi Elif Yıldırım’ı gözaltına aldı. Yapılan tüm itirazlara rağmen 40 yaşındaki Elif Yıldırım, 3 çocuğunun gözü önünde evinden alıp götürüldü. Kızının hukuksuz şekilde elinden alınmasına tepki gösteren Yaşar Karakoç, evladının nereye götürüldüğünü sorduğunda ise polis şu cevabı verdi: “Damadınızdan dolayı kızınızı gözaltına aldık. Giresun Adliyesi’ne götürüyoruz.”

Skandal olayın ardından adliyeye desteğe giden yakınları bir şok daha yaşadı. Zira, yakınları, eşi bulunamadığı için gözaltına alınan Elif Yıldırım’dan hâla haber alamıyor.