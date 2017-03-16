Hollanda’ya tepki olarak bu ülkeden ithal edilen 40 kadar inek kamyonlara bildirilerek geri gönderildi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği üyeleri Hollanda’ya tepki için, 40 kadar ‘Holstein’ cinsi büyükbaş hayvanları kamyonete yükleyip bu ülkeye gönderdi.

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki bir mezbahada üreticilerle bir araya gelen Birlik Başkanı Bülent Tunç, yaptığı açıklamada, Hollanda ile yaşanan gerilime üreticilerin büyük tepki gösterdiklerini söyledi.

“Sembolik sayıda hayvan gönderdik”

İneklerin bugün toplu olarak gönderildiğini söyleyen Tunç, geri gönderdikleri hayvan sayısının 40 civarında olduğunu belirterek “Sembolik sayıda hayvan gönderdik. Eğer bu hayvanları almazlarsa gerekirse keser dağıtırız” dedi.

Yıldırım, ‘misliyle karşılık verilecek’ demişti

Hollanda krizinin ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Hollandalı muhataplarımıza bunun karşılığının en ağır şekilde verileceği ifade edilmiştir. Bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir” demişti. Sonrasında bakanlar tarafından “Hollanda’ya ekonomik yaptırım uygulanmayacağı” açıklanırken, Hollanda’ya “Fransa bayrağı yakmak”, “portakalı sıkıp suyunu içmek” gibi çeşitli eylemlerle “tepki” gösterildi.