Donald Trump’ın görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’in AKP iktidarından Fethullah Gülen’in iadesi için 530 bin dolar alması ABD’de tartışılırken yeni bir skandal ortaya çıktı. AKP’nin bu sefer de ABD’deki Hizmet Hareketine yakın okulları fişlemek ve kapattırmak için ABD’li düşünce kuruluşu ProgressOhio’ya 37.500 dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Ödemenin AKP tarafından, İngiltere merkezli Amsterdam&Partners üzerinden yapıldığının ifşa olması yeni bir krizi tetikledi. Bu “alış-verişin” ABD Adalet Bakanlığı’nın “Yabancı Şirketlerin Kaydı” düzenlemesine aykırı olduğu belirtildi. Çünkü bu düzenlemeye göre yabancı ülkeleri temsil edenlerin o devletlerle ne tür bir ilişki içinde olduklarını açıklamaları gerekiyor. ABD yasaları, AKP’nin paravan şirketler üzerinden yaptığı ödemelerle yürüttüğü bu “gizli” faaliyetlere izin vermiyor.

USA TODAY grubun haber sitesi Amerikan Cincinaty’de yer alan habere göre, Türkiye, ABD’de Hizmet Hareketine ait charter okullarına karşı çalışmalar yapan düşünce kuruluşu ProgressOhio’ya 37,500 dolar resmi ödeme yaptı. Haberde, AKP hükümetinin bu parayı direk değil Londra merkezli Amsterdam hukuk bürosu tarafından ödendiği belirtildi. Habere göre, tüm bunların merkezinde, Ohio’daki bir grup charter okulları bulunuyor. Özellikle Bond Hill’deki okulun “Gönüllü sürgün” Türk vaizle ilişkili olduğu iddia ediliyor. Okul yönetimi ise bu bağlantıyı reddediyor.

Progress Ohio Başkanı Sandy Theis ödeme aldıklarını kabul etti, yıllardır görevlerinin Horizon okullarının uygulamalarını mercek altına almak olduğunu açıkladı. “Konu okulların kalitesiyle alakalı Türk politikasıyla değil” diyen Sandy, “Özellikle bunun dışında kaldık, önemsediğimiz paramızı çarçur edip çocuklarımıza zarar vermeyi bırakmak” diye konuştu.

ABD yasalarına göre suç

Türkiye’de Erdoğan rejiminin Hizmet Hareketine karşı olduğu ve 15 Temmuzu yapmakla suçladığı bilgisi verilen haberde ayrıca AKP’nin Amsterdam hukuk bürosuna para ödeyerek Hizmet hareketinin dünya çapındaki kurumlarıyla ilgili bir takım iddialar ortaya attığı belirtildi.

ProgressOhio’ya Amsterdam&Partners üzerinden yapılan bu ödemenin ifşa olmasının ardından bu “alış-verişin” ABD Adalet Bakanlığı’nın “Yabancı Şirketlerin Kaydı” düzenlemesine aykırı olduğunun altı çizildi. Çünkü bu düzenlemeye göre yabancı ülkeleri temsil edenlerin o devletlerle ne tür bir ilişki içinde olduklarını açıklamaları gerekiyor. Yani ABD yasaları, AKP’nin paravan şirketler üzerinden yaptığı ödemelerle yürüttüğü bu “gizli” faaliyetlere izin vermiyor.

Usulsüz ödemeler ifşa oldu

Haberde ABD Adalet Bakanlığının incelemesine takılan AKP’nin yaptığı ödemeler tarihleriyle beraber yer aldı. 5-12 ve 27 Ağustos’ta 7.500’er dolar ödeme yapan AKP, 14 Kasım’da 15 bin dolar daha ödeme yapıyor. Bunlar resmi belgelerle ispatlanan ödemeler, yani AKP’nin “el altından” başka ödeme yapıp yapmadığı bilinmiyor.

Haberde ABD’deki Türk okullarının Ohia Eğitim Bakanlığı tarafından da incelendiği ifade edilirken bu okullarla ilgili 106 şikayetin çoğunluğunun somut olmayan suçlamalar olduğu ve bunların doğru çıkmadığı belirtildi ve sözcü Weaver’ın açıklamasına yer verildi: “Bu suçlamaların yalan olduğu defalarca ortaya çıktı. Ve şimdi, bu yalanların Türk hükümetinin parasıyla fonlandığını artık biliyoruz.”