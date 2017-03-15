Avrupa Konseyi’nin ceza istatistiklerine göre Türk cezaevlerindeki tutuklu sayısı 2006–2015 yılları arasında yüzde 191 oranında arttı. 47 üye ülke genelinde ise tutuklu sayısında düşüş kaydedildi.

Avrupa Konseyi’nin 2015 yılı ceza istatistiklerine göre üye 47 ülkenin hapishanelerinde tutuklu sayısında gerileme kaydedilirken Türkiye’de rekor artış yaşandı.

Deutsche Welle Türkçe servisinin haberine göre, salı günü Strasbourg’da açıklanan istatistikler, Türkiye’de tutuklu sayısı 2006–2015 yılları arasında yüzde 191 oranında artış gösterdiğini ortaya koydu. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de tutuklu sayısının yüksek olduğuna, her 100 bin kişiden 220,4’ünün tutuklu olduğuna dikkat çekiliyor.

Avrupa Konseyi verilerine göre tutuklu sayısının cezaevlerindeki kapasitenin üstünde olduğu ülkelerin sayısı 13’ten 15’e yükseldi. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Fransa, Macaristan, Belçika ve Makedonya da yer aldı.

İstatistiklere göre Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin genelinde ise tutuklu sayısında azalma kaydedildi. Konsey Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, 2014–2015 yılları arasında tutuklu sayısında kaydedilen yüzde 7’lik gerilemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, alternatif cezaların hükümlülerin topluma tekrar entegre olmasına ve cezaevlerinde aşırı yığılmanın önlenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan Konsey üyesi ülkelerde yabancı tutukluların sayısı yüzde 13,7’den yüzde 10,8’e düştü. İstatistiğe göre Batı Avrupa’daki hapishanelerdeki her dört tutukludan birisi yabancı uyruklu.

Konsey istatistikleri Avrupa’da cezaevlerinde 2013 ve 2014 yılları arasında intihar sayısındaki artışa da işaret ediyor. 2014 yılı istatistik raporunda cezaevlerindeki her dört ölüm vakasından birinin intihar olduğu belirtildi. Bu rakam 2013 yılında yüzde 21,3 seviyesindeydi.