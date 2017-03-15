Mizansen darbe sonrasında Hizmet Hareketi sempatizanı ve muhaliflere yönelik on binlerce kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartan despot Erdoğan iktidarı, genç bir mühendisin daha hayatını kararttı. Türkiye’den Yunanistan’a kaçmak isteyen Bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre, nehirde boğularak hayatını kaybetti. Hizmet sempatizanı olması nedeniyle dalgıçlar nehirde arama yapmayı reddetti. Nehirde kaybolan Genç mühendisin cesedi, ancak 3 ay sonra Tekirdağ’ın Subaşı köyünde sahile vurmuş bir şekilde bulundu.

Gözaltında ve cezaevinde yaklaşık 50 kişinin işkence ya da kötü muamele sebebiyle hayatını kaybettiği Türkiye’de, suçsuz yere gözaltı ve tutuklama zulmü yaşamak istemeyenlerden bazıları büyük bir cezaevi haline gelen Türkiye’den kaçmak mecburiyetinde kalıyor. Bunlardan biri de eşi ve iki çocuğuyla Meriç nehrinden Yunanistan’a geçmeye çalışan Bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre’ydi.

MİT RAPORLARI İLE İNSANLARIN HAYATI KARARTILIYOR

Zümre, Erdoğan’ın istihbarat örgütünün (MİT) uydurma raporu ile hareket eden İzmir Ceza Hakiminin verdiği yakalama kararından kurtulmak istiyordu. Darbeyle, darbecilikle, bir mühendis olarak tıpkı cezaevlerine doldurulan ev hanımları, öğretmenler, gazeteciler, hakim/savcılar gibi hiçbir alakası yoktu. Ancak soykırım ve kitlesel tutuklama furyasından o da nasibini almamak için bütün birikimini insan kaçakçılarına vererek öğretmen eşi Esra hanımla çocukları da yanına alıp Yunanistan’a geçmeye karar verdi.

Havuz medyasında adeta linç edilen genç mühendis, aleyhinde bir sürü yalan – yanlış haberler çıkarılması nedeniyle işkence ve zulümden kaçmak için nehir üzerinden Yunanistan’a kaçma kararı aldı.

Eşi ve çocuğuyla nehirden geçmeye çalışırken jandarma tarafından fark edilir. O ise ailesiyle hızla vedalaşıp nehre atlar. Meriç nehrinin azgın sularında ortadan kaybolan mühendis için dalgıçlar çağrılır. Ancak dalgıçlar da Hizmet sempatizanı olması nedeniyle genç mühendisi aramayı reddederler.

Nehirde gözden kaybolan Mustafa Zümre’nin vefat ettiği aylar sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ortaya çıkar.

Aradan üç ay geçtikten sonra Tekirdağ ilinin Subaşı Köyü’nde köylülerin haber vermesiyle Mustafa Zümre’ye ait cansız beden, kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Cenaze, ailesi tarafından teslim alınarak Hatay’da gözyaşları içinde defnedildi. Mustafa Zümre’den geriye; gözü yaşlı bir eş ve 1,5 ile 3 yaşında iki yetim çocuk kaldı.