Hollanda’da yaklaşık 13 milyon seçmen 150 kişilik Hollanda Parlamentosunu belirlemek için, 15 Mart 2017 tarihinde sandık başında olacak. Seçimlerde 28 parti yarışacak. 12 Kasım 2012 seçimlerinden den bu güne değin Hollanda Temsilciler Meclisi’nde 11 parti parlamentoda temsil ediliyor. 15 Mart seçimlerinin ardından parti sayısı 13’e yükselebilir. Bunun nedeni ise Koalisyon ortakları Liberal Parti (VVD) ve İşçi Partisi (PvdA) yapılan en son anketlerde 12 Kasım 2012 seçimlerine nazaran yüzde 50’den fazla oy kaybettiler.

[Hollanda, Türkiye krizi gölgesinde sandığa gidiyor – Deneyimli Gazeteci Basri Doğan, seçimleri Tr724’e yorumladı]

HOLLANDA SEÇİMLERİ 4 PARTİ ARASINDA GEÇECEK

Hollandalı siyaset bilimci Tom Louwerse, Hollanda’da 15 Mart’ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde Başbakan Mark Rutte’nin Liderliği’ni yaptığı Liberal Parti VVD’nin aşırı sağcı Geert Wilders’in Liderliğinde ki Özgürlükler Partisi PVV’nin önde tamamlayacağını açıkladı. Louwerse zaten en son kamuoyu anketlerinin de bunu doğruladığını söyledi.

Siyaset bilimci Tom Louwerse ” Son seçimlere bakılırsa Hollanda’da yapılacak genel seçimlerde 28 parti seçimlerie katılmasına rağmen seçim yarışı 4 ana parti arasında geçecek. Bunlar Liberal Parti (VVD), Özgürlükler Partisi (PVV), Hıristiyan Demokratlar Partisi (CDA) ve Demokratlar 66 Partisi (D66) olacak.” dedi.

RUTTE : TÜRKİYE İLE GERİLİMİ DAHA FAZLA SÜRDÜRMEK İSTEMİYORUZ

15 Mart seçimleri öncesi Liberal Sağ (VVD) Lideri ve Başbakan Mark Rutte ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders televizyon münazarasında ilk kez karşı karşıya geldi. Hollanda Televizyonunda yayımlanan EenVandaag programındaki açık oturumda, hafta sonu Türkiye ile yaşanan diplomatik kriz damga vurdu. Başbakan Mark Rutte, Türk hükümetinin yaşanan ziyaret krizi ile ilgili oldukça tuhaf davrandığını savunarak, “gerilimin daha fazla tırmandırmak istemediğini” vurguladı.

WILDERS: TÜRK BÜYÜKELÇİSİNİ SINIRDIŞI EDERDİM

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders ise, Türk bakanlara yönelik engellemeleri desteklediğini ancak bunların yeterli olmadığını, daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda’ya yönelik ‘Faşist ve Nazi’ suçlamalarını hatırlatan Wilders, “Gerilimi tırmandırmamak bir seçenek değil. Ben olsam derhal Türk büyükelçisini sınır dışı ederdim.” ifadelerini kullandı.

Wilders’in bu sözlerine karşın Rutte, ” İşte koltukta oturup tweet atmakla, ülke yönetmek arasındaki fark bu” diyerek cevap verdi.

Başbakan Rutte, Hollanda’daki Türkler Hollanda vatandaşıdır ve ülkedeki Türkiye kökenlilerin yüzde 80’ni uyum sağladığını, sadece yüzde 20’lik bir kesimin bunu kabul etmediğin ifade etti. Bunun doğru olmadığını savunan Wilders, “Cumartesi günü Rotterdam’da sokağa çıkanlar Hollandalı değil, Türk’tü” hatırlatmasında bulundu.

RUTTE: KUR’AN’I YASAKLAYAN BİR PARTİ İLE ÇALIŞMAM

Tartışma sırasında Rutte’ye karşı gergin tavır sergileyen Wilders, Rutte’yi zayıf noktalarından vurmaya çalışırken Rutte, Wilders’in getirdiği çözümlerin sahte çözümler olduğunu ve ülkeyi kaosa sürükleyeceği uyarısında bulundu. Wilders ile koalisyon hükümeti kurmayı düşünmediğini belirten Rutte, “Kuran’ı yasaklama, camileri kapatmak istediğini söyleyen bir parti ile çalışmayacağım” dedi.

Hollanda’da en son Televizyon tartışması sırasında açıklanan son kamuoyu yoklamasına göre, Başbakan Mark Rutte’nin Partisi Liberal Parti (VVD) 24-28, Özgürlükler Partisi (PVV) Geert Wilders’in ise 20-24 milletvekili çıkarması bekleniyor.

HOLLANDA’DA TÜRKİYE KÖKENLİ 245 BİN SEÇMEN

Hollanda ile Türkiye arasındaki siyasi krizin ve çekişmenin büyümesi, geçtiğimiz Cumartesi günü Rotterdam Türk Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen olayların neticesinde, Hollanda seçmeni önümüzdeki beş yıl boyunca ülkeyi hangi koalisyonun yöneteceğine ilişkin bağlayıcı kararını önümüzdeki 15 Mart Çarşamba günü verecek. Hollanda Parlamentosu için 28 partinin yarıştığı milletvekili seçimlerinde ülkede yaşayan 245 bin Türk kökenli Hollandalı seçmende bulunuyor. Hollandalı Türk seçmenin en son 12 Kasım 2012 seçimlerinde ancak yüzde 35’nin seçime gitti. Bu seçimlerde ise ne kadarın sandığa gideceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. 1 Kasım 2015 Türkiye’de ki milletvekilliği seçimleri için Hollanda’da oy kullanan Hollandalı Türkler sayısı 114 bin civarında kalmıştı. Bu seçimlerde farklı siyasi partiden çok sayıda Türk kökenli aday yer alıyor. Bu Türk kökenli adayların seçilmesi genelde tercihli oylara bağlı. Bu adayların seçilebilmesi için en az 16 bin tercihli oy gerekiyor.

BİR KİŞİ KENDİSİ İLE BİRLİKTE 3 OY KULLANABİLECEK

Hollanda’da oy kullanmak için bir düzine kolaylıklarda var. 15 Mart 2017 genel seçimlerinde her seçimde olduğu gibi bu seçim içinde birçok çok kolaylık var. Bir kişi kendi oyu ile birlikte iki kişinin oyunu da vekalet yolu ile kullanacak. Bunun için oy pusulasının arka bölümünün doldurulması gerekiyor. Oy kullanacağınız kişilerin kimlik kartının fotokopilerini elinizde bulundurmanız gerekiyor. Bir kişi bu şekilde 3 tane oy kullanabiliyor. Çalışanlar, hastalar ve izine gidenler için kolaylıklar mevcut. Sabah 07:30’dan akşam 21:00’a kadar kullanabilecekler. Gidemeyenler için vekalet ile oy kullanma imkanı var.