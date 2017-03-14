Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sur’da yaşayan vatandaşlardan ‘yıkım yapan kepçeler ve kamyonlar için’ para istendiği ileri sürüldü.



“Devletin adaleti de bu kadar olur” diyen bölge sakinlerinden Ayşe Y., evleri alınan herkesten bir de 15 bin lira yıkım bedeli istendiğini iddia etti.

‘HALKIN SUR’A DÖNMEMESİ İÇİN BÖYLE YAPIYORLAR’

Gazete Şûjin’in haberine göre, Ayşe Y., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın irtibat bürosuna gittiğinde kendisine parasının verilmeyeceğinin söylendiğini belirterek, yaşananları şöyle aktardı:

“Fatihpaşa Mahallesi’nde kalıyordum, evim 500 metrekare ve çatışma zamanı boyunca 103 gün boyunca evimde kalarak direndim. Çatışmalar sona erdikten sonra içeriden çıktım. Daha sonra içeride yıkım başlayınca gitmeme izin vermediler. İlk yıktıkları yerde kalıyordu zaten bizim ev. Evimiz yıkılınca içindeki eşyaların hepsi de gitti. Eve 13 bin fiyat biçtiler bu parayı kabul etmedik ama bu kez TOKİ’nin yolunu gösterdiler. Daha sonra mecburen satmak zorunda kaldık evi. Yazın sattığımız evin parasını hala vermedikleri için irtibat bürosuna gittim. Para verilmeyeceğini söylediler. Çünkü her ev başından içeride çalışan kepçeler ve kamyonlar için 15 bin lira kesmişler. Bizim paramız da 13 bin olduğu için bize hiç para kalmıyor. Bunu duyduktan sonra orada bağırdım çağırdım ‘ne paranızı ne TOKİ’nizi istiyorum ben sadece Sur’da ki evimi istiyorum’ diyerek ayrıldım.”

“Devlet hem evimizi yıktı hem de borçlu çıkardı. Devletin adaleti de ancak bu kadar olur” diyen Ayşe, tüm bunların halkın Sur’a geri dönmemesi için yapıldığını vurguladı. TOKİ’yi de parayı da istemeyen Ayşe, “Bunların amacı insanların bir daha Sur’a dönmemesi. Bağımızı tamamen koparmak istiyorlar. Bizden aldıkları evleri daha yüksek fiyatla başkalarına satacaklar. Hafızamızı silmek istiyorlar” dedi.