Hollanda’nın ‘gelme’ demesine rağmen bu ülkeye girmeye çalışan Aile Bakanı Fatma Betül Kaya’nın ısrarı sonrası iyice gerilen Amsterdan-Ankara ilişkileri gündemdeki yerini koruyor.

Ankara özür beklerken, Hollanda ‘asıl Türkiye özür dileyecek’ iddiasında. Bu durum daha önce Rusya ile uçak krizi, İsrail ile Mavi Marmara krizlerini akla getirdi. Müdafa platformunun hazırladığı videoda, önceki olaylar hatırlatıldı. Erdoğan’ın keskin ve sert ‘özür dileyeceksiniz’ çıkışlarından nasıl dönüş yapıp, Türkiye’nin özür dilediği görüntülerle anlatıldı ve seçmen uyarıldı: Avrupa ile kriz filminin sonu belli, gaza gelme: Yine ‘bana mı sordunuz’ diyecek!