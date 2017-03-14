Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Baş Gözlemcisi Georg Link, Türkiye’de 16 Nisan’daki Anayasa referandumu öncesinde saldırı, tehdit ve ihlallerin arttığını söyledi. Link, adil bir kampanya ortamının ortadan kaldırıldığını söyledi ve Türkiye’ye uzun vadeli 26 uzman gözlemci göndereceklerini açıkladı.

Almanya merkezli Heilbronner Stimmung gazetesine konuşan Georg Link, Türkiye’de 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce fikir ve basın özgürlüğüne yönelik yoğun kısıtlamaların 16 Nisan Referandumu öncesinde daha da arttığını söyledi. Link, muhaliflere yönelik tehdit ve saldırıların yoğunlaştığını, adil bir kampanya ortamının ortadan kaldırıldığını belirtti.

AGİT’in referandum sürecini yerinde izlemek istediğini kaydeden Link, yerli gözlemcilerin çalışmalarının zorlaştırıldığını aktardı ve “Ankara’ya yaklaşık 10 kişilik deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip, bölgelere de ülke genelindeki durumu izlemek üzere uzun vadeli 26 seçim gözlemcisi göndereceğiz” dedi.