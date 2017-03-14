Hizmet Hareketi’ne yönelik gerçekleştirilen ‘kitlesel kıyım’ operasyonları kapsamında 70 yaşındaki Ahmet Akdoğan İzmir’de gözaltına alınarak tutuklandı. 7 aydır tek kişilik hücrede tutulan Akdoğan, hapiste kalp spazmı geçirdi.

Hizmet Hareketi’ne yönelik gerçekleşen operasyonlarda özellikle yaşlı, kadın ve bebeklere yönelik zulüm hız kesmiyor.

Ahmet Akdoğan, 70 yaşında bir tutuklu. Akdoğan, 7 aydır İzmir’in Ödemiş ilçesindeki cezaevinde tek kişilik hücrede tutuluyor. Yaşlı adama radyo dahi verilmiyor.

Diğer suçlulalarla avluda dahi görüştürülmeyen Ahmet Akdoğan’ın sağlık problemleri nüksetti.

HAPİSTE KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Sırf Fethullah Gülen’le akrabalığı olduğu için aylardır tek kişilik hücrede tecrit altında tutulan Akdoğan, kalp spazmı geçirdi. Sağlık problemlerine rağmen Ahmet amcanın tutukluluğu sürüyor.