Blick gazetesinin bugünkü sayısı,16 Nisan’daki Referanduma dair ‘Erdoğan’ın diktatörlüğüne ‘Hayır’ oyu kullanın’ manşetiyle çıktı..

İsviçre’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Blick, bugün “Erdoğan diktatörlüğüne Hayır oyu kullanın” manşeti ile çıktı. Gazete’nin Türkçe olarak yaptığı çağrıda “Her kim ki kendi ülkesinde diktatöryal bir yapı istiyorsa, buyursun yapsın. Ama kendi ülkesinde o diktatöryal yapıyla yaşamak şartıyla. Buradaki özgürlükten yararlanıp orada diktatör istemek kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

İsviçre’nin en yüksek tirajlı gazetelerinden Blick bugün Türkçe manşetle çıktı. “Erdoğan diktatörlüğüne hayır oyu kullanın” manşeti ile çıkan gazete, 16 Nisan’da Türkiye’de yapılacak olan Anayasa değişiklik referandumunda Türkiye’li seçmenlere “Hayır” oyu kullanması çağrısı yaptı.

Türkiye’de muhalif kesimlere yönelik baskılara atıfta bulunarak, “İsviçre dünyadaki en özgür ülkedir. Burada herkes, sonradan dezavantajlı bir durumla karşılaşmadan, kimse işini kaybetmeden, ya da kesinlikle gözaltına alınıp işkence yapılmadan, kendi düşüncesini söyleyebilir, hükümeti eleştirebilir, politika ile ilgilenebilir ve istediği gibi yaşayabilir. Ve tabii ki kadınlar ve erkekler, Hristiyanlar ve Hristiyan olmayanlar, hükümet yanlıları ve muhalefet yanlıları eşittir. İsviçre’nin temelinde yatan bu değerler bizim için kutsaldırlar” ifadelerine yer verildi.

“Burada özgürlük ve hukuk devletinden yararlanıp bunların kendi ülkesinde kaldırılmasını istemek kabul edilemez” diyen gazetenin Türkiyeli seçmenlere hitaben yazdığı editör yazısı şöyle:

“İsviçre’de yaşayan sevgili Türkler,

16 Nisan’da Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi ülkenizde yetkilerini diktatöryal bir seviyeye çıkarabilecek referandum için sandık başına gideceksiniz.

Yurtdışında yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk Vatandaşı ile beraber bu reformda sizler de karar alacaksınız. Bundan dolayı İsviçre’de de yoğun bir seçim yarışı yaşanıyor.

İsviçre dünyadaki en özgür ülkedir. Burada herkes, sonradan dezavantajlı bir durumla karşılaşmadan, kimse işini kaybetmeden, ya da kesinlikle gözaltına alınıp işkence yapılmadan, kendi düşüncesini söyleyebilir, hükümeti eleştirebilir, politika ile ilgilenebilir ve istediği gibi yaşayabilir.

Ve tabii ki kadınlar ve erkekler, Hristiyanlar ve Hristiyan olmayanlar, hükümet yanlıları ve muhalefet yanlıları eşittir. İsviçre’nin temelinde yatan bu değerler bizim için kutsaldırlar.

Kendi değerlerimizi kimseye dayatmıyoruz. Dünyaya nasıl işleyeceğini söylemiyoruz. Ama İsviçre’de bizimle yaşamak isteyen insanlardan da beklentilerimiz var, ve tabii ki sizlerden de İsviçre’de yaşayan sevgili Türkler. Burada yaşayan herkes değerlerimize saygı göstermeli, yararlandığı özgürlükler için bir duruş sergilemelidir. Herkes için eşit haklar, düşünce özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığı.

Yukarıda saydığımız tüm özgürlükler bu yasa ile ülkenizde yok edilecektir. Bunları isteyip istememek gerçekten Türkiye’de yaşayan insanların kararına bağlıdır. Biz İsviçreliler için kabul edilemez olan; buradaki özgürlük ve hukuk devletinden faydalanıp, bunların kendi ülkesinde kaldırılmasını istemektir. Bu kabul edilemez.

Her kim ki kendi ülkesinde diktatöryal bir yapı istiyorsa, buyursun yapsın. Ama kendi ülkesinde o diktatöryal yapıyla yaşamak şartıyla.

İşte bu yüzden BLICK İsviçre’de yaşayan bütün Türkleri referandumda HAYIR oyu kullanmaya davet ediyor ve böylelikle Türkiye’deki otoriter bir sisteme de HAYIR..”