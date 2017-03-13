HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a 5 ay hapis cezası veren Doğubeyazıt 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, kararın gerekçesinde Demirtaş’ın “suça eğilimli” kişiliği olduğunu yazdı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a 5 ay hapis cezası veren Doğubeyazıt 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında ilginç ifadeler kullandı.

Kararda, “Sanığın adli sicil kaydından ve UYAP sisteminde kayıtlı olduğu dosyalardan anlaşılan suça eğilimli kişiliği, sanığın işlediği suç ile ilgili herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve tekrar suç işlemeyeceğine ilişkin mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması sebebiyle hükmün ertelenmesine, kısa sürekli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.