MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun inmesine müsaade edilmeyen havaalanında eylem yapacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun inmesine müsaade edilmeyen havaalanında eylem yapacaklarını açıkladı.

Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ile yaptığı görüşme sonrasında, “Dışişleri Bakanımız Hollanda’da hangi havalananına inmeyi planlıyorlarsa oradaki konfederasyonumuz ve konfederasyonumuza bağlı federasyonlarımız, Hollanda yasalarına uygun olan protesto tavrı olarak oturma eylemi yapma kararı almışlardır.” dedi.

Anayasa değişikliği referandumu kapsamında Türk bakanların katılacağı toplantıların iptal edilmesinin ardından Hollanda dün sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının uçuş iznini iptal ettiğini duyurdu. Akşam saatlerinde ise uçuş engellemesine karşı Hollanda’ya karayolu ile giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracı durdurularak Rotterdam Büyükelçiliği’ne girmesine izin verilmedi. Türk konvoyu ise sınırda durdurularak Almanya’ya geri gönderildi.