MURAT KANİ, ROTERDAM

Rotterdam’da Türk Konsolosluğuna girişi polis tarafından engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın sınır dışı edilmesi ilgili konuşan, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib, Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız’ın yalan söyleyerek kendisini yanılttığını söyledi

ABOUTALEB: BAŞKONSOLOS YALAN SÖYLEDİ

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Almanya’dan Hollanda’ya gelişi konusunda Rotterdam Başkonsolosluğu’nun kendisine yalan söylediğini açıkladı. Aboutaleb ” Konuşma yapmak için değil, sadece ziyaret ve gezi amaçlı geldiği yönünde şehirde bulunacağı söylendi. Oysa durum farklı bir şekilde gelişeceği blgisine ve siyasi bir konuşma yapacağını öğrendik. Bunu engelledik. Ben gerçekten Rotterdam Türk Konsolosluğu tarafından, korkunç bir şekilde yanıltıldım” dedi.

‘EN BÜYÜK ACILARI NAZİLERDEN ROTTERDAM HALKI ÇEKTİ’

Başkan Aboutalib, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bunlar Nazi artığı” yönünde ki açıklamalarına sert tepki göstererek, Rotterdam’ın 1945 yılında Naziler tarafından bombalanan bir şehir olduğunu, en büyük acıları Naziler tarafından Rotterdam halkının çektiğine vurgu yaptı.Bu açıdan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb Türk bakanın siyasi propaganda yapmasına karşı olduklarını bu yüzden konsolosluğa girmesine müsaade etmediklerini söyledi.