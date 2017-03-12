Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’ya girişine izin verilmedi. Polis Kaya’ya, ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Bakan Kaya ise, Almanya’ya dönmeyeceğini, bu şekilde bir uygulamanın sözkonusu olamayacağı karşılığını verdi.

Kaya, Twitter hesabından ise şu açıklamayı yaptı: “Sadece bir bakan olarak değil, bir Türk vatandaşı ve bir kadın olarak bu hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız.”

Bu arada Bakan Kaya’nın Almanya’da yapacağı bir etkinlik de iptal edildi. Karara gerekçe olarak Kaya’nın konuşma yapacağı salonun, sadece pazar günleri ve tatil günlerinde kullanım izni olması gösterildi. Bakan Kaya’nın karayoluyla Hollanda’ya geleceği bilgisi üzerine Rotterdam polisi, Türk Konsolosluğu’na giden yolları kapattı.

Konsolosluğa araçla girişe izin verilmiyor. Türk konvoyu ise Almanya’ya geri gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı: İzindeki Hollanda Büyükelçisi bir süre geri dönmesin!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada “Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir.” denildi.