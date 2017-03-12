Brezilya doğumlu Lübnan asıllı dünyaca ünlü karikatürüst Carlos Latuff, “Rotterdam’da düzenlenen AKP/Erdoğan yanlısı protestoların ardındaki gerçek nedir” sorusuna çizimiyle cevap verdi.

Karikatürde Türkiye’de demokrasi talep edenleri ezen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir elinde Rotterdam’da “Erdoğan’ı seviyoruz” dövizi taşıyan göstericinin polis tarafından kovalandığını gösteren televizyon ekranı var; Erdoğan diğer eliyle de referandum sandığını göstererek “Naziler peşimizde, lütfen bana oy verin” diyor