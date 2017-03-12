Hollanda’ya alınmayan AKP’li Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya, “Demokrasinin temel değerleri, insan hakları, özgürlükler yok. Zorbalık ve baskı var” açıklaması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Türkiye’de mevcut durumda burs verdikleri için ve yardım faaliyetlerinde bulundukları için 50 bine yakın insan hapishanede ve 100 binin üzerinde insan da işten atıldı. Başta binlerce çocuk olmak üzere birçok insan mağduriyet yaşadı. Fakat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı başta olmak üzere herhangi bir bakan bu siyasi soykırım için konuşmadı.

6 aylık felçli bebeğin babası ‘burs’ verdi diye tutuklandı

Askerlik görevini yaparken sağlık gerekçesiyle ev iznine çıkarken ‘burs verdiği için tutuklanan Y. yaklaşık 3 aydır cezaevinde. Y.’nin tutuklanması üzerine en büyük zulmü 6 aylık bebeği yaşadı. Spina Bfida hastası olarak dünyaya gelen ve belden aşağısı felçli olan bebeğin aynı zamanda başındaki su toplaması sebebiyle bilişsel rahatsızlığı bulunuyor. Biri beyin ameliyatı olmak üzere 3 defa ameliyat geçiren bebek, sürekli enfeksiyon riski taşıyor ve organları yerli yerinde olmadığından işlevlerini yerine getiremiyor. Bu rahatsızlıklarından dolayı Y.’nin 6 aylık bebeği yüzde 80 engelli.

Anne ve babalarını tutukladılar: 9 aylık ikizler ortada kaldı

OHAL sürecinde insanlık dışı uygulamalar hız kesmeksizin devam ediyor. 9 aylıkken anne ve babaları aynı anda tutuklanan ikiz bebekler 3 aydır süt emmedikleri için sütten kesildi. Acılı Ş. ailesi, bir an önce bebeklerine kavuşmayı bekliyor. İkiz bebekler, ebeveynlerinin tutuklanmasıyla birlikte anneanneye emanet edildi. Henüz 9 aylıkken anne-babalarından ayrı düşen bebekler için bu kez de beslenme sorunları başladı. Süt çağındaki bebekleri hazır gıdalarla beslemeye çalışan çaresiz anneanne, 3 aydır anne şefkatinden uzak kalan bebekler ile yaşam mücadelesi veriyor. Minik ikizler ise babalarını 4, annelerini ise 3 ay sonra ilk kez açık görüşlerde görebildiler. Ş. ailesi bir an önce bebeklerine kavuşmayı ümit ediyor.

Babasız kalan ailelere yardım topladıkları için gözaltına alındılar

Kayseri’de polis cezaevindeki hizmet hareketi mensuplarının ailelerine yardım topladıkları için toplanan 12 hizmet mensubunu gözaltına aldı. Burs verdiği için gözaltına alınıp tutuklanan cezaevinde bulunan onlarca hizmet hareketi mensuplarının ailelerine destek amacıyla yardım topladıkları belirlenen 12 isim güya toplantı halindeyken gözaltına alındı.