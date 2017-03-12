Rotterdam’daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmeyen ve sınır dışı edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul’a gelişinin ardından Enerji Bakanı Berat Albayrak ile birlikte açıklama yaptı.

Kaya, yaşaanları şöyle anlattı: “Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak, diplomatik pasaporta sahip olan bir bakan olarak seçmenlerimizle buluşmak üzere gittim. Konsolosluğa gittik, 30 metre kala bizi araçlar durdurdu. Konsolosluk binasına giriş yapmamıza izin vermedi polis ekipleri. Araçtan çıkarılarak Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük. Ve 1.5 saat polis merkezinde bekledik. Her zaman kadın haklarından bahseden, kadınlara nasıl davranmamızı bize öğretmeye kalkan bir ülkenin bir kadın bakana böyle davranması çok çirkin. En temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasına bile izin verilmedi. Hareket özgürlüğümüz, konuşma özgürlüğümüz kısıtlandı. Her türlü özgürlüğümüz askıya alındı. Bir ülkenin bakanını olmayacak şekilde sınır dışı ettiler.”

BAKAN KAYA KONUŞTU, AYDINLAR CEVAP VERDİ

Bakan Kaya’nın demokrasi, insan hakları ve özgürlükler adına sıraladığı ifadeler, sosyal medyada anında karşılık buldu. Aydın, gazeteci ve aktivistler, Fatma Betül Kaya’ya, ‘Tam da bunu diyoruz’ hatırlatmasında bulundu.

İşte o mesajlardan sadece bazıları:

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Ülkesinde demokrasiyi yerle bir edip yüzbin insanı sorgusuz sualsiz ihraç edenler bugün demokrasi diyor, farkımız her zaman demokrasi diyoruz

Ali Aktaş: Yahu siz delirdiniz mi? Avrupa’daki insanımızı ateşe atıyorsunuz. Oy uğruna krizi yükseltmekten utanmıyor musunuz? Avrupa’daki Türkleri oy için sokağa dökerek elde ettikleri tek şey Avrupa sokağında yükselen Türk ve İslam düşmanlığı olacak. Çok yazık!

Ezra Genç: Utanmazlığın böylesi! Bu kadın döneminde Türk kadınına yapılan zulüm ve işkence zannımca cumhuriyet tarihinde yapılmadı!

Sendika org: Gel de demokrasi gör

Abdülhamit Bilici: Hükümetinizin bir gazetenin kadın okurlarına yaptığı bu zulüm demokrasi ve insan haklarına uygun mu? @ drbetulsayan

Nevin Sungur: 6ay önce Hollandalı eşim Joost Lagendijk’ı, 9yıldır yaşadığı TR’ye sokmayıp,gerekçesiz geri gönderdiniz.Hala gelemiyor.Hak ihlali mi dediniz?

Mehmet Sönmez: Konu ne ara buraya geldi ya da konu hep burası mıydı?