Avrupa Birliği (AB), istenen ilerlemenin sağlanmadığı alanlarda Türkiye’ye tam üyelik müzakereleri çerçevesinde verilen mali yardımları durdurdu.

AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, hukuk devleti gibi ilerleme sağlanamayan alanlarda yardımın durdurulduğunu belirtti. Hahn, Alman Haber Ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, bu yardımların katı şartlara bağlı olduğunu ve bu şartların yerine getirilip getirilmediğinin denetlendiğini söyledi.

2014-2020 yılları arasında Türkiye’ye verilecek yardımın 4 milyar 450 milyon euro olarak planlandığını, ancak bunun sadece 167 milyon 300 bin eurosunun ödendiğini kaydetti.

Genişlemeden Sorumlu Üye Hahn, “genelde aday ülkelere verilen yardımlar ancak üyelik müzakareleri durdurulduğu takdirde askıya alınabilir” şeklinde konuştu.