Doğancılar Parkı’na Üsküdar Kaymakamlığı tarafından ‘kapı numarası’ verildiği ve 3 seçmenin buraya kaydedildiği ortaya çıktı. Muhtar ‘sokakta yaşayanları kaydettik’ dedi. İlçe seçim kurulu CHP’nin itirazı üzerine skandala müdahale etti.

Üsküdar’da Doğancılar Parkı’nda soyadları da farklı olan üç seçmen bulunduğu tespit edilmesi üzerine CHP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi Avukat Onur Cingil seçim kuruluna başvurdu. Parkın bulunduğu Tunus Bağı caddesinde kapı numaraları 58 ile son bulurken parkın 1000 numara ile kaydedildiği belirlendi.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin’in haberine göre İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, halkın ortak kullanımına ait olan Doğancılar Parkı’nda üç kişiye ikametgâh verildiği ortaya çıktı. Ahmediye Mahallesi, Tunus Bağı Caddesi’ndeki Doğancılar Parkı’nda kayıtlı olan, soyadları farklı üç seçmene, kapı numarası da verildiği aktarıldı.

Tunus Bağı Caddesi’nde kapı numaraları 58 ile son bulurken, parkta kayıtlı olan seçmenlerin 1000 numaraya kayıtlı olduğu öğrenildi.

Öte yandan CHP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi Avukat Onur Cingil, yaşanan duruma ilişkin Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, Av. Cingil’in itirazını kabul ederek, üç kişinin seçmen kayıtlarını dondurdu.

MUHTAR: SOKAKTA YAŞAYANLAR

Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’nun kararında şu ifadeler yer aldı: “Ahmediye Mahalle Muhtarı ile yapılan görüşmede, 1000 numaralı adresin Doğancılar Parkı’na Kaymakamlık tarafından verildiğinin ve Doğancılar Parkı’nda sokakta yaşayan şahısların kaldığını beyan etmesi üzerine, yapılan araştırmada, ilgili şahısların orada bulunmadıklarına dair düzenlenmiş tutanağın gönderildiği görülmüştür.”