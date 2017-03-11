Samsun’da mesleğinden ihraç edilen üçüncü sınıf Emniyet Müdürü G.E., sokakta tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir vatandaş tarafından sokak ortasında dövüldü.

15 Temmuz sonrası KHK’larından biriyle meslekten ihraç edilen 3’üncü sınıf Emniyet Müdürü G.E., Ramazan Ç. ile sokak ortasında tartıştı. Samsun’da gerçekleşen olayda G.E., Ramazan Ç. tarafından sokak ortasında dövülerek linç edilmek istendi. Ramazan Ç’nin saldırı anının kaydedilmesi dikkat çekti. Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi’nde gerçekleşti.

Ramazan Ç. ‘nin ‘Açık mı lan kamera’ sözleriyle başlayan video kaydında bir işyerinde ve sokak ortasında küfrederek dayak atılırken, çevredekiler seyrediyor. ‘Türk bayrağı getirin’, ‘Polis çağırın buraya’ diyerek sağa sola bağırıyor. ‘İngiltere’ye kaçmak için beni tehdit ediyor’ cümlelerini sarfediyor.

Daha önce Samsun Çarşamba Havalimanı Şube Müdürü görevinde bulunan F…. iddiasıyla soruşturmaya alınan ve sonuç olarak meslekten ihraç edilen 3’üncü sınıf Emniyet Müdürü G.E., sözlü düelloya girdiği Ramazan Ç. tarafından tekme tokat dövüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin olay yerine intikal etmesi ile birlikte polis ekipleri Ramazan Ç.’yi gözaltına alırken, meslekten ihraç edilen eski müdür G.E. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra da gözaltına alındı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran linç görüntüsünü Ramazan Ç.’nin tanıdıklarının sosyal medyaya yükledikleri, ancak bir süre sonra bunların yayından kaldırıldığı belirtildi.