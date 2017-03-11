Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Rotterdam’a yapacağı uçuş izni Hollanda tarafından iptal edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuşunun iptal edilmesi hakkında Hollanda hükümetinden ilk açıklama geldi. Açıklamada iptal kararının, ‘uygun bir çözüm bulunması için görüşmelerin sürdüğü bir sırada kamuoyu önünde yapılan tehditler nedeniyle alındığı’ belirtildi.

Açıklamada, “Bu durum mantıklı bir çözüm arayışını imkânsız kılmıştır” denildi.

Çavuşoğlu bu sabah CNNTürk yayınında “Hollanda bugün benim uçuş iznimi iptal ederse bizim çok büyük yaptırımlarımız olur. Biz ne yaparsak yapalım Türkiye bir şey yapmaz zamanları geçti artık” demişti.

Çavuşoğlu, yeni olaylara sebep olsa da Roterdam’a gideceğini dile getirmişti.