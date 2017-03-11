Kocaeli’nde Hizmet Hareketine yönelik soruşturmada aralarında ikisi kucağında çocuğu olan 5 öğretmenin de bulunduğu 18 kişi Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Çocuklu anneler tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kocaeli’nde Gülen cemaatine karşı yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandıkları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden 18’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların meslekten ihraç edilen öğretmenler, kapatılan dernek yöneticileri ve Sermaye Piyasası Kurulu uzmanı olduğu öğrenildi. Gözaltındakilerden 5’i öğretmen 6 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki kadının kucağında çocuklarının olduğu görüldü.