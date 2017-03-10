Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son referandum anketine göre, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 57.5 olurken, ‘Evet’ diyenler yüzde 42.4’te kaldı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde yaptığı son anketin sonuçlarını yayınladı.

3-9 Mart arasında 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette katılımcılara “Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Buna göre, katılımcıların yüzde 45’i AKP, yüzde 31’i CHP, yüzde 10.3’ü HDP, yüzde 9.6’sı MHP yanıtını verdi.

Katılımcılara yöneltilen ikinci soru ise “16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?” oldu. Katılıcıların yüzde 42.4 ‘Evet’ diyeceğini belirtirken, ‘Hayır’ oyu kullanacağını aktaran katılımcıların oranı 57.5 oldu.