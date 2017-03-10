Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ‘Rotterdam’a gitmem engellenemez’ çıkışına Hollanda’dan yanıt geldi. Başbakanı Mak Rutte: Çavuşoğlu Maurithuis Müzesi’ni ya da laleleri görmeye gelebilir. Miting istemiyoruz.

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye’deki referandum öncesinde ülkesinde siyasi toplantı yapılmasını istemediğini söyledi. Rutte, “Çavuşoğlu, Maurithuis Müzesi’ni ya da laleleri görmeye gelebilir. Miting ya da toplantı yapmasını istemiyoruz” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre; Dışişleri Bakanı Bert Koenders de Çavuşoğlu’nu arayarak ziyaretinin istenmediğini ve geldiği takdirde resmi bir karşılama yapılmayacağını söyledi.

Başbakan Rutte ayrıca, Çavuşoğlu için resmi karşılama yapılmamasının, NATO müttefiki olan Türkiye’ye verilebilecek en güçlü işaret olduğunu söyledi.

Hollanda’nın Rotterdam kenti yetkilileri de, Çavuşoğlu’na miting izni vermemişti. Bakan Çavuşoğlu’nun Hollanda’da nerede konuşacağı bilinmiyor.