Alman dergisi Stern’in Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ı Türkiye bayrağının önünde resmettiği kapak sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Stern kapakta, Erdoğan’a ‘şantajcı’ dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ‘Nazi’ gerilimi devam ederken, Stern dergisi, Erdoğan’ı bu haftaki sayısının kapağına taşıdı. ‘Şantajcı’ başlığının atıldığı kapakta, “Tehditler, provokasyonlar, Nazi karşılaştırması.. Erdoğan Almanya’yı nasıl baskı altında tutuyor?” ifadeleri yer aldı.

Kapakta, Türkiye bayrağındaki hilal ile Erdoğan’ın yüzünün yerleştiriliş biçimi, Türkiye’de sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Gazeteci Deniz Yücel’in tutuklanması sonrası Türkiyeli bakanlara Almanya’da referandumda ‘evet’ propagandası yapma izni verilmemiş, bu duruma tepki gösteren Erdoğan, yasakları ‘Nazi uygulamalarına’ benzetmişti.