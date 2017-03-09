ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in ABD Adalet Bakanlığına teslim ettiği dokümanlar AKP iktidarıyla skandal ilişkilerini de deşifre etti.

Beyaz Saray’dan atılan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, AKP hükümeti için 530.000 dolar karşılığında lobicilik yaptığını itiraf etti. AKP Bu kişiye Hizmet hareketini kötületen yazı yazdırmış ve bu yazı çok tartışılmıştı.

Flynn’in AKP hükümeti için çalıştığını ortaya koyan dokümanlara göre, Fethullah Gülen’in iadesi için yaptığı çalışma karşılığında 530 bin dolar para aldı. 19 Eylül 2016’da New York’ta yapılan toplantıya Türk Dışişleri Bakanı ve Enerji Bakanı katıldı.

Flynn, Beyaz Saray’dan Atıldıktan Sonra Türkiye Lobicisi Olduğunu Kabul Etti!

Washington Hattı sitesinin çevirisine göre Flynn’in avukatı, evrakta gönüllü olarak “Türkiye Cumhuriyetini esas olarak fayda sağlamış olarak yorumlanabilecek” görev yaptığını ilan ettiğini söyledi. Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group Inc., daha önce bir Türk iş adamının sahip olduğu bir şirkete yönelik çalışmalarını Kongre’ye açıklamıştı. Fakat daha kapsamlı şeffaflık gerektiren Adalet Bakanlığına başvurmamıştı. Bu durum büyük tartışmalara neden olmuştu. Yeni dosya, Flynn’in firmasına 530.000 dolar ödendiğini gösteriyor.

Flynn, Türk işadamı Ekim Alptekin’in Hollanda merkezli bir şirketi tarafından tutulduğu ve bunun için 100 bin dolar civarı bir para verildiği konuşulmuştu. Şimdi AP’nin verdiği bilgilere göre bu para 530 bin dolara çıkmış durumda. Trump, kilit önemdeki yönetim görevlilerini Rusya’nın ABD büyükelçisiyle olan temaslarını yanılttığı için Flynn’i geçen ay görevden almıştı. Böylece Flynn, ancak Beyaz Saray’daki resmi görevinden atıldıktan sonra Türkiye lobicisi olduğunu kabul etmiş oldu.

AKP hükümetinin 530 bin dolar ödediği Flynn, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Türkiye’ye iade edilmesi gerektiği argümanını mantıki ve hukuki bir temele dayanmaksızın bir makalesinde işlemişti. Halihazırda karanlık ilişkileri ve müslümanlar aleyhine sarf ettiği hakaretvari sözleri sebebiyle dışlanmış olan Flynn’in AKP’den söz konusu yazı için 530 bin dolar aldığının ortaya çıkması ağır bir ironi içeriyor. 530 bin dolar karşılığı ABD kamuoyuna hizmet hareketini kötületen, ısmarlama bir yazı yazdıran AKP hükümetinin bu hamlesinin Hizmet Hareketi’nin hanesine artı olarak yazıldığı ifade ediliyor. Bilindiği üzere daha önce New York sokaklarında ‘We love Erdoğan’ yazılı kamyonetler dolaştırılmış, bu davranış ABD kamuoyunda en hafif tabiriyle görgüsüzlük olarak nitelenmişti. TRUMP, FLYNN SEBEBİYLE ÖMÜR BOYU YASAK KOYDU Başkan Trump, yönetim görevlilerinin yabancı bir hükümet adına ABD’ye lobi faaliyetinde bulunmalarını ömür boyu yasaklayan ve diğer lobi faaliyetleriyle ilgili de beş yıllık bir yasaklama getirmiş ve bununla ilgili kararnameyi 28 Ocak tarihinde imzalamıştı. Trump yönetimimde görev almış Flynn’in buna rağmen nasıl bir yabancı ülke adına lobici olarak imza attığı henüz açıklığa kavuşmuş değil.