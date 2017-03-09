2007’de Öğretmenler Gününde düzenlenen yarışmada birinci olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tevhide Kütük’ü, başörtülü olduğu gerekçesiyle ödülünü almak için çıktığı kürsüden indiren dönemin Milli Eğitim Müdürü AKP tarafından ödüllendirildi.

AKP yasakçı müdürü müşavir atadı

Başörtülü Tevhide’yi kürsüden indiren o müdür Afganistan’a eğitim müşaviri oldu… Yasakçı müdür, Hizmet hareketinin yurtdışındaki okullarına sözde alternatif olarak kurulan Marif Vakfı’na yönetici olarak atandı.

Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yarışmada birinci olan ancak başörtülü olduğu için o gün ödülünü alamayan Tevhide Kütük avukatı aracılığıyla, Kozan Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutanı Hüseyin Çopur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canpolat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

O dönem Başbakan olan Erdoğan, skandal üzerine mağdur Tevhide Kütük ve ailesini telefonla arayarak, üzüntüsünü dile getirmişti. Erdoğan “Sakın üzülmeyin, bu haksızlıklar mutlaka bitecek” demişti.

O YASAKÇI MÜDÜR AFGANİSTAN EĞİTİM MÜŞAVİRİ OLDU

Feke, Kozan ve Kadirli’de İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mutlu Canbolat geçtiğimiz yıl Afganistan’a Eğitim Müşaviri olarak atandı. Canbolat hakkında, AKP’den milletvekili adayı olacağı haberleri de çıkmıştı.